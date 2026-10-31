Objetivo del CD Barco: volver a celebrar

El Centro de Deportes Barco abre la novena jornada en Tercera Federación esta tarde, recibiendo desde las 17:15 horas en Calabagueiros al equipo coruñés del Montañeros. El otro encuentro que se adelanta a la tarde de hoy será el que mida al Silva ante el Viveiro.

Llegan ambos equipos en situaciones bien diferentes. Los barquenses, pese a la última derrota, lo hacen en una buena posición clasificatoria, con 12 puntos y a uno de los puestos de promoción de ascenso. Por su parte, el Montañeros coquetea con los puestos de descenso con nueve puntos, siendo el primer equipo que está fuera de ellos. El técnico local no podrá contar esta tarde con los lesionados Jorge Benavides, Jony Lopes y Marcos Vilachá, si bien recupera al defensa Rabil. Por su parte, Jairo Arias, entrenador del conjunto herculino, tiene la baja confirmada de Antón Garda y las dudas de Pablo Fernández, Mario Constenla y Diego Rodríguez.

Agustín Ruiz, técnico de los barquenses, analizaba lo que se espera en el partido de esta tarde: “Es cierto que llegamos un poco justos de efectivos, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados al tener una plantilla corta. En todo caso, el equipo está bien y pese a la última derrota, que pienso que no merecimos, queremos volver a sumar una victoria. Aunque para eso sabemos que tenemos que tener más contundencia en la zona defensiva que nos está faltando y en ataque, estamos creando muchas ocasiones, pero nos está faltando acierto en la definición”. Y terminó el técnico de los rojillos hablando del rival de esta tarde, el Montañeros: “Seguro que nos planteará un partido complicado, porque ya estamos viendo que esta categoría es muy igualada y que cualquier equipo puede ganar a cualquiera en cualquier campo. Es un rival muy combinativo, al que le gusta jugar al ataque y que cuenta con buenos jugadores que en teoría fue conformado para luchar por los puestos de arriba en la clasificación”.

Calabagueiros, 17:15 horas.