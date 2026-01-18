El Barco no puede fallar más y recibe al Estradense

El Centro de Deportes Barco pasa por un mal momento después de haber sufrido cuatro derrotas consecutivas y de colocarse empatado a puntos con los puestos de descenso. Un triunfo en los últimos 11 partidos y cuatro sin marcar son unos números muy negativos para un equipo que tiene como objetivo estabilizarse en Tercera Federación tras haber ascendido la campaña pasada.

Esta tarde regresa a Calabagueiros y lo hace para enfrentarse al Estradense, un equipo que la temporada pasada estuvo a las puertas de ascender a Segunda Federación y que este curso ocupa la novena posición con 21 puntos. Los de A Estrada se han reforzado esta semana con el regreso de Pablo Porrúa tras su paso por el Compostela, mientras el Barco sigue peinando el mercado en busca de un par de incorporaciones.

Agustín Ruiz

El entrenador de los barquenses, Agustín Ruiz, apunta que “el encuentro ante el Estradense es similar al que jugamos en Somozas, sé que mi equipo tiene nivel suficiente para sacar puntos ante este tipo de rivales, de hecho, sacando al Compostela, creo que podemos ganar en cualquier campo. Veo al equipo bien, jugamos en casa y tenemos que quitarnos la espinita de llevar tantas semanas sin ganar y sin marcar. Es verdad que los chicos tienen intranquilidad por la situación en la que estamos y eso se nota en el miedo con el balón, lo que te hace cometer errores y te limita a la hora de acertar. En el resto han mejorado, realizan una presión más alta y defienden más lejos de su portería. Todavía queda, pero se van dando pasos para poder seguir mejorando. Confío en estos jugadores y estoy convencido de que la vamos a dar la vuelta a la situación, calidad para ello tenemos, estoy convencido”.

Siguen de baja los lesionados Álex Vázquez y Vicente Schneider.

Calabagueiros, 17:00 horas.