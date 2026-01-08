El técnico del Barco, Agustín Ruiz: “Tenemos que ser estables defensivamente, hay que mejorar”

El técnico del Barco, Agustín Ruiz, ha dispuesto de un parón de tres semanas para “poder trabajar mucho, algo que para mí es innegociable. Quiero que mi equipo sea hipercompetitivo y en eso tenemos que mejorar, sobre todo a la hora de gestionar esfuerzos, de ser más intensos y organizados, sobre todo defensivamente. A partir de ahí considero que el equipo tiene condiciones técnicas para hacer cosas, pero antes tenemos que ser estables defensivamente”.

En el último encuentro, el Barco cayó 0-1 frente al Montañeros en un encuentro en el que “tuvimos ocasiones de sobra para el partido, incluso fallamos un penalti. Todo está saliendo al revés y esta dinámica hace que los chicos bajen un poco los brazos, pero estamos convencidos de que se puede cambiar la dinámica y con mucho trabajo lo vamos a conseguir”.

Por el momento, los barquenses no han realizado cambios en la plantilla y Ruiz es consciente de que “no es fácil fichar en este mercado, pero estamos trabajando para reforzar el equipo”. Álex Vázquez sigue en la enfermería y Schneider tiene molestias.