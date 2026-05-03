El Barco pierde ante el Somozas y dice adiós al sueño del play off (1-2)

El Barco dijo adiós al sueño del play off tras caer ante un Somozas que fue de menos a más y terminó imponiendo su ley en la segunda mitad con dos goles casi consecutivos.

El encuentro arrancó con claro dominio local. En los primeros diez minutos, el Barco cargó el área con varios centros laterales que, sin embargo, no encontraron rematador. La primera ocasión clara llegó en el minuto 13, cuando Ariel probó al meta Iago aunque sin fortuna.

De nuevo Ariel volvería a ser protagonista en el 23, poniendo un centro que no encontró el remate de Sidibé en boca de gol, tras anticiparse el portero en el último instante. Acto seguido, Andrés lo intentó desde la frontal, pero Iago volvió a aparecer con una gran mano para desviar a córner.

En el minuto 29 llegaría el 1-0. Un saque de esquina botado por Raúl Paz fue rematado por Rabil en el segundo palo. Hasta el descanso, el guion no cambió: control del Barco y apenas dos aproximaciones del Somozas.

Pero la segunda mitad fue otro cantar. Los de Stili dieron un paso al frente y se adueñó del balón y de las ocasiones. En el 52, Iñaki desperdició una gran oportunidad con un cabezazo alto cuando parecía más sencillo marcar. Poco después, en el 58, Imanol tuvo que intervenir con una gran parada para evitar el empate.

El aviso se convirtió en gol en el minuto 67, cuando Juan Cambón aprovechó un centro lateral para hacer el 1-1. Apenas tres minutos después, el partido entró en una fase decisiva: el Barco reclamó penalti sobre Sidibé en un área, pero en la contra, una mano de Rabil en su propia área sí fue señalada. Juan Cambón no falló desde los once metros y culminó la remontada visitante.

Con el 1-2, el Barco lo intentó con cabeza pero sin gasolina. Óscar Martín tuvo una ocasión muy clara que obligó a un paradón del meta rival. También lo intentó Santín con un disparo que se marchó alto.

Finalmente, derrota local por 1-2 ante el Somozas que deja al Barco sin play off, pero tras un año donde firmó una segunda vuelta de sobresaliente logrando resultados que pocos esperaban.