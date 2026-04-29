Andrés Calvo, defensa del Barco: “El domingo tenemos una final”

A falta de dos jornadas para el final de liga, el Barco ocupa la octava posición, a solo tres puntos del play off. La pasada jornada empató sin goles frente al Montañeros en un partido donde el central Andrés Calvo (Cubillos del Sil, 1999) volvió a ser clave en la zaga barquense. “Fue un partido al que acudimos con solo 13 jugadores del primer equipo por las bajas que teníamos y aun así conseguimos sumar un punto importante. La verdad es que el encuentro se nos hizo largo al tener solo dos cambios, pero supimos sufrir y sacamos un empate que nos hace estar vivos en la pelea por el play off”, apunta el berciano, Calvo.

El próximo encuentro de los valdeorreses será contra el Somozas, rival directo en la lucha por disputar la promoción. “El equipo tiene muchas ganas de jugar ese partido, somos conscientes de que es una final y vamos a ir con todo. Sabemos a qué jugamos y lo que nos jugamos, por lo que no va a haber inventos”, reconoce.

Además, también apela al efecto Calabagueiros: “Seguro que va a haber muchísima gente en el campo, es el partido más importante de la temporada y eso tiene que notarse. Aunque después nos quedará otro más (Estradense), solo pensamos en el Somozas”.

Después de una primera vuelta en la que solo llevaba 14 puntos, el Barco acumula 32 en la segunda, “un cambio increíble, la verdad es que nadie se lo esperaba, de hecho todavía me sigo sorprendiendo cuando veo cada lunes la clasificación. Desde que llegaron Agustín y Adrián Padrón cambiaron muchas cosas, entre ellas, la manera de jugar y eso nos ha dado mejores resultados, a la vista está”.

Solvencia defensiva

En cuanto a las claves de la metamorfosis del equipo, una de ellas es la solvencia defensiva: “No solo es mérito de los defensas, sino que es algo colectivo, ya que en nuestro equipo los que más corren son los de arriba. Ahora bien, somos muy sólidos, aquí todos trabajan y eso se ve reflejado en los resultados”.

Andrés Calvo cumple su segunda etapa en Calabagueiros, donde esta temporada ha disputado 29 partidos y ha marcado dos goles. A pesar de los números y del buen momento del equipo, se muestra autocrítico: “A nivel individual, creo que me pasó como al equipo, en la primera vuelta estuve ‘así, así’ y en la segunda un poco mejor. Sinceramente, no estoy contento, ya que considero que podría dar más”.