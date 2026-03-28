El Barco sigue imparable hacia los play off tras ganar al Villalbés (0-1)

El CD Barco logró algo que en diciembre parecía imposible, igualar con los puestos de play off de ascenso a Segunda Federación. Lo hizo tras vencer por la mínima al Racing Vilalbés en el campo de A Magdalena por 0-1.

Únicamente la diferencia de goles con otros equipos evita que el conjunto rojillo acabe la jornada en los puestos de promoción ascenso. Los valdeorreses suman así 27 de los últimos 30 puntos disputados.

Los primeros compases fueron igualados, aun así, el Vilalbés golpeó primero con dos acciones que Imanol desvió a saque de esquina. El Barco, por su parte, lo intentó con Miguel Freiría, pero su disparo no encontró puerta. Antes del descanso el Barco probó de nuevo fortuna en varias acciones más, aunque de nuevo la falta de gol lastró a los barquenses que se mostraron superiores en el tramo final.

Tras el paso por vestuarios Diego Santín aprovechó un centro lateral para batir a Santomé y hacer el 0-1. A raíz del tanto los rojillos pudieron sentenciar en varias acciones más destacando las de Sidibé, donde el delantero, de nuevo sin fortuna, no pudo lograr el gol de la tranquilidad.

En el 90, Manu fue expulsado por doble cartón amarillo, en una acción muy rigurosa quedando el Barco en inferioridad durante los 9 minutos de prolongación. A pesar de todo, el Vilalbés apenas incomodó a Imanol durante el tiempo de descuento y el Barco logró un triunfo merecido que le permite afrontar con ilusión la lucha por el play off de ascenso.