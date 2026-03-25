Imanol pone el candado al Barco

Uno de los artífices del excelente momento por el que pasa el Centro de Deportes Barco es el guardameta Imanol Elías (Pamplona, 1990), que ha conseguido siete porterías a cero en los últimos nueve encuentros.

Unos números que han permitido a los barquenses ganar ocho de los últimos nueve encuentros y colocarse a un solo punto de la zona de play off. El portero navarro tiene claro que “hemos pegado un giro radical en esta segunda vuelta y vamos a intentar que se alargue lo máximo posible. Para mí una de las claves es la seguridad defensiva, el equipo trabaja unido desde atrás hacia adelante y estamos siendo bastante sólidos. Además, concedemos muy poco y todo ello ha provocado que logremos tantas porterías a cero, últimamente”.

Desde la llegada de Agustín Ruiz al banquillo valdeorrés, el equipo ha crecido exponencialmente en el apartado defensivo. Imanol Elías admite que “desde el primer día que llegó, Agustín nos dejó bien claro que su principal objetivo era que el equipo estuviera organizado defensivamente y para ello había que correr como nunca y ser muy agradecidos a la hora de defender. Además, se dio cuenta de que tenemos jugadores con talento, por lo que con todo ello iba a ser muy complicado que perdiéramos los partidos y así está siendo”.

El Barco es el mejor equipo de la segunda vuelta y en comparación con la primera, el veterano portero apunta que “el equipo apretaba y se esforzaba, de hecho considero que merecíamos más puntos de los que llevábamos. Al final, una liga te da y te quita, y te acaba poniendo donde mereces. En la primera vuelta, cualquier error nos penalizaba muchísimo y ahora la dinámica es completamente contraria”.

Con 38 puntos, los barquenses están virtualmente salvados y luchando por entrar en la zona de promoción. Elías reconoce que “siendo coherentes, nadie pensaba que podríamos estar en esta situación a estas alturas. Durante los últimos tres meses incidimos en que había que seguir haciendo bien las cosas para intentar salir de la zona baja. En estos momentos mentiría si no dijera que estamos mirando hacia metas más altas, ahora bien, sin volvernos locos y sin pensar cosas que nos descentren”.

El próximo encuentro de los de Agustín Ruiz será ante el Villalbés, cuarto clasificado: “Tenemos que afrontarlo como hemos hecho hasta ahora, pero ojo como ganemos, que podemos hacer algo histórico”.