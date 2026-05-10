El Barco termina la temporada con derrota ante el Estradense (3-1)
OTRA DERROTA
El cuadro valdeorrés se despide de la temporada con una derrota ante el Estradense. El CD Barco fue de menos a más y se despide casi en play off
El Barco cerró la temporada con una derrota por 3-1 ante el Estradense. Pese al resultado, el equipo barquense pone fin a un curso en el que fue claramente de menos a más hasta alcanzar una posición cómoda en la clasificación y luchando por los play off casi hasta el final.
El cuadro local golpeó primero. Landeira adelantó al Estradense en un saque de esquina tras batir a Alberto Conde. En el minuto 13, Noel devolvió la igualdad al marcador con el 1-1, a partir de ahí el Barco tuvo varias ocasiones para llegar al descanso con ventaja. En el segundo acto, el Barco dispuso de varias ocasiones claras, destacando una clara de Sidibé, aunque también se vio perjudicado en algunas por las decisiones arbitrales.
El cuadro local terminó encontrando premio en el minuto 74, cuando Gerard culminó la remontada con el 2-1. El Barco intentó reaccionar en el tramo final, pero ya en el descuento, el delantero Dani Pedrosa sentenció, desde el punto de penalti, para firmar el definitivo 3-1, en una acción que además supuso la expulsión de Carlos Cruz por protestar al árbitro.
Ficha técnica
CD Estradense:
Israel, Bellido, Mella (Raúl, min 61), Taboada (Óscar, min 85), Dani Pedrosa, Carabán, Miguel (Gerard, min 71), Landeira, Muñíz (Sergio, min 85), Dani Varela, Pablo Porrúa (Padín, min 85).
CD Barco:
Alberto Conde, Marcos Vilachá, Raúl Paz, Óscar Martín (Rúa, min 77), Manu (Brían Castro, min 61), Diego Santín, Carlos, Noel, Miguel Freiría (Sidibé, min 61), Rabil, Brian Bailón.
Goles:
1-0, Landeira, min 5; 1-1 Noel, min 13; 2-1 Gerard; 3-1 Dani Pedrosa, de penalti, min 90.
Árbitro:
Alejandro Gómez de Pontevedra. Tarjetas amarillas a Muñiz por el Estradense y a Raúl Paz, Diego Santín y Alberto Conde por el Barco. Expulsó a Carlos Cruz, del Centro de Deportes Barco.
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