El Barco tumba al Compostela líder

Rabil celebra junto a sus compañeros uno de los tantos ante el Compostela en el encuentro de Calabagueiros

El Compostela cayó por primera vez en la presente temporada y fue en el estadio de Calabagueiros. Lo hizo ante un Barco que probablemente no hiciera un juego muy vistoso, pero sí muy práctico. Los de Agustín Ruiz supieron interpretar a la perfección el encuentro ante un rival peligroso cuando domina el balón, minimizando sus virtudes y sacando partido del plan de juego.

Los barquenses apostaron por un fútbol sin alardes, sin complicaciones y con mucha intensidad, además el campo, pesado y difícil acabó beneficiando a los locales.

La primera ocasión clara fue para el Barco en el minuto 7, cuando Santín probó fortuna con un disparo que estuvo a punto de convertirse en el 1-0. El Compostela tardó en aparecer y no fue hasta el minuto 20 cuando los de Secho inquietaron por primera vez la portería defendida por Imanol, que resolvió la acción con una parada en dos tiempos.

El premio al buen hacer local llegó en el minuto 37. Un saque de esquina acabó con un testarazo de Rabil que se estrelló en el palo y terminó entrando en la portería en una acción donde Miguel Freiría también esperaba para empujar el balón a gol en caso de una segunda jugada. Con ese 1-0 se llegó al descanso, siendo la primera vez en la temporada que el Barco se marchaba por delante en el marcador en casa y dejando muy buenas sensaciones.

Tras la reanudación, el Barco amenazó en un centro lateral rematado por Diego Santín que obligó al meta visitante Álex Cobo a realizar una gran estirada para evitar el segundo gol. Sin embargo, el 2-0 acabaría llegando en el minuto 57. De nuevo a balón parado, de nuevo protagonista Rabil, que en el segundo palo conectó una espectacular volea tras un córner para ampliar la ventaja.

En el tramo final hubo ocasiones para ambos equipos. Por parte del Barco, Ariel estuvo cerca de marcar con un disparo que se marchó rozando el poste y Carlos Cruz obligó a intervenir a Cobo ya en el descuento. Por su parte el Compostela tuvo el 2-1 en un testarazo de Cañizares en el 68 que estuvo a punto de acabar en gol y un peligroso disparo de Maceira al segundo palo a falta de seis minutos para el final.

Más allá de esas acciones aisladas, el Compos apenas logró inquietar a un Barco muy sólido, y que firmó una victoria justa ante el hasta entonces invicto líder.