El capitán del CD Barco, Óscar Martín: “Hay que mejorar muchas cosas”

Después de cuatro derrotas consecutivas, el Centro de Deportes Barco consiguió rascar un punto frente al Estradense gracias al tanto de Óscar Martín (Arrecife, 1988), de penalti, en el tramo final. “Fue un partido bastante disputado, en los primeros 45 minutos fueron un poco mejores y consiguieron adelantarse en el marcador. En la segunda parte, sobre todo en la última media hora, tuvimos muchas llegadas y merecimos el empate o incluso la victoria”, comenta el capitán del conjunto barquense.

El Barco terminó la primera vuelta con 14 unidades y con una renta un punto sobre los puestos de descenso. Hace un mes llegó al banquillo de Calabagueiros Agustín Ruiz tras la renuncia de Lino Estévezz. “El ”8” del Barco admite que “el cambio de entrenador siempre cuesta un poquito, sobre todo adaptarnos al nuevo método. Agustín tiene las ideas claras y eso es muy importante para salir de abajo. Tenemos que ir todos a una para salir de la zona peligrosa, estoy convencido de que tarde o temprano lo conseguiremos, aunque sabemos que no va a ser fácil, ya que es una liga muy competitiva. Ahora bien, salvo el Compos, creo que no hemos sido inferiores a ningún equipo y podemos ganar a cualquiera”.

“Nos puede el nerviosismo”

El fino mediapunta canario tiene claro que “tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo tener un poco más de calma con balón, no estar nerviosos ni tener miedo a fallar. Estamos en una situación en la que el nerviosismo se está apoderando de nosotros y eso provoca que nos busquemos a un compañero cercano o que no cueste un poquito dar dos o tres pases. Pero bueno, creo que si logramos resultados, esa confianza acabará consiguiendo”.

Óscar Martín, que estuvo parado cinco jornadas por una latosa lesión, reconoce que “después de dos meses parado, poco a poco, estoy intentando volver a mi mejor estado de forma. La verdad es que estoy contento por poder ayudar al equipo en lo que pueda y espero que pueda seguir así en la segunda vuelta que vamos a comenzar”.

El Barco pone punto y seguido a la temporada con el inicio de la segunda vuelta. El rival no puede ser más exigente, ya que se medirá en Calabagueiros al Compostela, líder de la categoría con diez puntos más que el segundo y que todavía no sabe lo que es perder.

Barco y Barbadás juegan como locales

Por segunda vez en la temporada, el Barco y el Barbadás jugarán como locales en la misma jornada. Los valdeorreses recibirán en Calabagueiros al líder Compostela (17:00 horas) y los azulones al Viveiro en Os Carrís (16:45 horas). Ambos partidos se disputarán el domingo.