El Barco y la UD Barbadás dejan atrás el parón y vuelven la rutina

El fin de semana pasado no hubo jornada liguera en Tercera Federación por el compromiso de la selección gallega en la Copa de Regiones UEFA, donde quedó eliminado ante Canarias (0-1). Tanto el Barco como el Barbadás aprovecharon la semana pasada para entrenar con una carga física superior a la habitual, ya que no había partido.

Ambos equipos ya comenzaron esta semana a preparar los duelos del próximo domingo. El técnico barquense Agustín Ruiz tiene a todos los jugadores a su disposición, aunque la plantilla se ha quedado corta tras la marcha de Jesús Beas, que solo jugó 13 minutos con el equipo tras ser el único fichaje del Barco en el mercado invernal.

Para los 16 encuentros que quedan en la competición, Ruiz tendrá a su disposición a 18 futbolistas, por lo que tendrá que tirar del filial y del equipo juvenil. Mientras, en el conjunto azulón, su técnico Moncho Salgado reconoce que “esta ya es una semana normal, la afrontamos con las pilas recargadas y con ganas ver caras nuevas, ya que Jorge Benavides ya pisa el campo y Adrián Presas ya trota, lo que es una inyección de moral más”.

Esta jornada, los dos equipos ourensanos jugarán el domingo, el Barco visitará Barreiro para enfretarse al Gran Peña, desde las 16:30 horas; mientras que el Barbadás recibirá, a partir de las 17:00 horas, al Somozas en Os Carrís.