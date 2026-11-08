Batacazo del Ourense CF ante el Portugalete (0-3)

El Ourense CF sigue sin dar con la tecla. En la tarde de este domingo cayó con merecimiento ante el Portugalete por un claro 0-3 y, además, dejó una muy mala imagen que se viene viendo cada jornada que pasa. El equipo tiene que cambiar y mostrar otra cara mucho más positiva que la demostrada ayer ante el equipo vasco.

Seguramente la plantilla da para lo que da y se le pide demasiado, porque vienen de Primera Federación y por el buen comienzo de liga, que igual provocó una ilusión irreal que ahora, con el paso de las jornadas se ve más. Pero lo que está claro es que la actitud debe ser otra, la que se vio ayer, sobre todo la última media hora.

Desde que comenzó el partido ya se vieron las intenciones de ambos equipos. Los ourensanos muy previsibles, ramplones y sin ritmo. El Portugalete, dejando claro que venían a ganar el partido, presionando, teniendo el control y buscando una y otra vez la portería contraria. En definitiva, más ganas e ilusión. Jon López pudo hacer el 0-1, pero entre Diego García y Algisí lo evitaron y un disparo raso de Gorka Crespo obligó al meta ourensano a sacar una buena mano. Fueron las ocasiones más peligrosas de los visitantes, mientras en los locales dos remates de Viti se marcharon fuera.

En la segunda, tuvieron los de Jorge Cuesta un remate de Jorrín de cabeza que se marchó fuera y un disparo de Marquitos que el meta visitante despejó con apuros, que pudieron cambiar el rumbo del choque. El Portugalete fue a más y avisó con un disparo de Barrera a corner y marcó en el 73 el 0-1. Pase filtrado sobre Ordozia que superó a Diego por debajo y, cuando la pelota ya entraba, la terminó de empujar a gol Jon López, que se llevó la gloria.

Dos goles más

La réplica fue otra vez de Viti, con un remate de cabeza que atajó Ibón González. Y se acabó el ímpetu local, que se volvió un equipo plano, que bajó los brazos y permitio al Portugalete marcar dos tantos más. En el 81, un disparo de Gorka Crespo fue desviado por Ramirez con la máno. Penalti que no perdonó Jorge García, que ponía el 0-2. Y en el 93, el 0-3, de Gorka Crespo que aprovechó la pasividad defensiva para sentenciar.