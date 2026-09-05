Un bautizo en Primera División con castigo para el Estrela Verin

La jugadora del Estrela de Verín Anita Ontiveros dispara a la portería de su rival, el Castro lucense.

El Estrela debutó en Verín y en la liga con un partido en el que compitió bien, pero no tuvo recompensa ante un Castro de Lugo que se llevó la victoria en el último minuto.

El Castro, quizá por experiencia, empezó mejor. Salió más equilibrado al partido y poco a poco fue generando ocasiones de gol hasta que el minuto 6 abrió el marcador. Un par de jugadas antes había avisado Antía Pérez. La jugadora de Laza se quedó con poco ángulo y envío fuera lo que acabó siendo la antesala del gol de su equipo. Fue en una recuperación en campo propio que supo sacar bien en combinación y con tres pases acabó rematando a la red Natalinha (0-1).

Siguió siendo algo mejor el Castro, pero en la recta final de la primera mitad el Estrela Verín logró tener posesiones más largas y también ocasiones de peligro. Poco a poco fue superando al Castro y avisando del empate. La primera clara, un remate al poste de Pato tras un disparo de Anita Ontiveros y poco después una todavía más importante en un “regalo” de su compañera Candela Soria que Pato estrelló contra la portera visitante. Ya en la recta final, un error en la salida de balón de la portera, lo aprovechó Rafinha para empatar el partido (1-1).

La segunda mitad siguió igualada en el marcador y también en el juego. El Estrela apretó más fuerte y más arriba y el Castro ya no conseguía llevar el peso del partido.

Mediada la segunda mitad llegó la ocasión más clara para el Estrela. Un robo de pelota dejó sola a Candela, pero en el mano a mano perdonó ante la portera visitante.

El gol clave

En la recta final del partido, el Castro fue a por la victoria y jugó de cinco para intentar aumentar el botín en el estreno. Y lo consiguió. Con paciencia fue construyendo buenas llegadas y nada más entrar en el último minuto Patricia marcó el gol de la victoria.

Sin tiempo para que el Estrela respondiese a un golpe quizá injusto para lo visto en el parquet verinense en el primer partido de la temporada.