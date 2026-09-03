El Estrela, listo para catar la élite

Las jugadoras del Estrela Futsal, antes de la sesión de entrenamiento del pasado martes en tierras verinenses.

El Estrela Futsal, el proyecto nacido hace solo dos temporadas en O Ribeiro, está listo para catar la élite. El flamante campeón de Segunda División y del play off, que ascendió de forma consecutiva desde la Preferente a Primera, se estrena en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional dispuesto a dar guerra. Será mañana, desde las 21:00 horas en el Municipal de Verín ante el Castro.

Llega a una nueva categoría, con inquilino diferente en el banquillo, media plantilla nueva después de seis fichajes y hasta con un cambio de sede, pues dejó su primera casa en Cortegada para hacer la mudanza a Verín. El Estrela es el nuevo, pero visto el nivel mostrado en pretemporada llega para quedarse.

El joven técnico Charlie Simoes se estrena en sustitución de Manu Cossío con un equipo que se reforzó con Candela Soria y Rafa Pato (Poio), Bía Silva y Delise (Melilla), Nora Martínez (Chiloeches) y Adriana García (Leis). Siguen las Rafi, Pau, Malak, Sara Santos, María Estévez, María León, Lucía Paz, Anita Ontiveros y Jeni Souza. Por contra, dejaron el equipo Sara Pousa, Rakel Rodríguez y María Arias.

El equipo, que abre la liga mañana a las 21:00 horas en Verín ante el Castro, ganó los cuatro amistosos

Después de una pretemporada corta, pero muy intensa, el equipo está “deseando comenzar”. “Ya tuvimos el primer partido oficial con la eliminatoria de Copa Galicia en Arnoia, pero ahora llega la liga, algo que está deseando toda la gente”, reconoce Charlie Simoes.

El entrenador del conjunto verinense no esconde que el objetivo es “al menos ser decimoterceros y a partir de ahí, intentar escalar”. En pretemporada, con victorias ante el Castro (1-2), Nun’Álvares (3-2), Segosla (1-6) y Atlético Arnoia en Copa Galicia (1-5), demostraron que pueden luchar por más, pero lo primero es conseguir la salvación.

Insistiendo en la calma, el entrenador del Estrela Futsal no quiere euforias. “Las sensaciones que deja la pretemporada son inmejorables. Hicimos un buen trabajo con una plantilla que no escondió esfuerzos, ganamos todos los partidos y creo que la hemos aprovechado al máximo, pero de nada sirve ganar los partidos amistosos si ahora empieza la liga y perdemos. Tenemos tres partidos antes del primer parón y lucharemos por conseguir los nueve puntos, lo que significaría allanar el camino hacia el primer gran objetivo, la salvación. Sabemos que esto no es Segunda y, aunque demostramos que seremos capaces de competir ante cualquiera, llegará algún momento de la liga en el que toque perder dos o tres partidos seguidos y ahí necesitaremos la tranquilidad necesaria para saber salir de esa situación”, destaca.

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Una parte del trabajo extra del equipo técnico y la plantilla ha sido la búsqueda de alternativas de juego. “Somos la novedad en la liga, pero los equipos no tardarán en conocernos, por lo que necesitamos hacer cosas diferentes para poder sorprender, como ya hicimos con el Castro en pretemporada”, reconoce. De hecho, el conjunto lucense será mañana el primer rival liguero. “El partido será diferente al del verano, seguro”.

“Demostramos que podemos luchar por más, pero lo primero es lograr la salvación”, dice Charlie Simoes

Charlie analiza a sus rivales y pone como favoritos a “Futsi y Melilla”. “Tienen plantillas cortas, pero de mucha calidad y en el caso de Futsi, con muchísima experiencia, con un gen dominador brutal. Después, Poio se reforzó muy bien y con su plantilla larga les dará guerra. Después veo a Alcorcón, Roldán y Castro, con sus últimos fichajes. Podemos competir ante cualquiera. Hay que crecer, salvarnos y, después, a ver qué pasa”.

El debut de mañana

El Estrela-Castro abrirá oficialmente la liga 26-27 en Primera División. “Todos los problemas físicos que no tuvimos las primeras semanas nos llegaron ahora, esperemos tener pocas bajas, pero tres ya son seguras y otras tres posibles”, lamenta el técnico verinense.

El Estrela Futsal está listo.