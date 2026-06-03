Con Borja Fernández empezó todo para la UD Ourense

Hace poco más de 48 horas que la UD Ourense logró un histórico ascenso a Primera Federación. El arquitecto del proyecto y entrenador del equipo unionista, Borja Fernández (Ourense, 1981), comienza a ser consciente de lo que han conseguido: “Poco a poco, vamos viendo imágenes de la gente y la emoción que están mostrando los aficionados, los jugadores y sus familiares. Ahora, estamos dándonos cuenta de la repercusión que ha tenido el ascenso, porque al principio no éramos conscientes de lo que habíamos hecho y ahora lo estamos asimilando y dándole el valor que tiene”.

Análisis en frío del partido

El salto de categoría se consiguió en La Fuensanta tras ganar 0-2 al Conquense. Más en frío, el entrenador ourensano analiza el choque: “Creo que el encuentro salió bastante bien, es verdad que en la primera parte no fuimos capaces de aprovechar todo lo que estábamos haciendo por un par de malas decisiones o por no acertar en la finalización de alguna jugada. Ahora bien, lo que está claro es que el equipo sufrió poco y estuvo muy entero durante todo el encuentro. El equipo estuvo muy serio en todo momento y en algún momento también supimos sufrir. En las ocasiones que tuvo el rival, estuvimos en todo momento cerca y supimos aprovechar nuestro momento para llevarnos el partido y sentenciar la eliminatoria”.

La importancia del grupo

Además, pone en valor a la plantilla al afirmar que “estaba claro que jugadores como Hugo Busto no sale de inicio por circunstancias del partido, ya que sabíamos que estaba en un momento muy bueno y nos pudo ayudar en los últimos minutos. Al final, todos los futbolistas han sido importantes y eso es muy bueno para el grupo”.

Un ascenso con el que nadie contaba a principio de liga, ya que los rojillos eran un recién ascendido y empezaron con tres puntos de 18 posibles. Fernández reconoce que “nadie lo esperaba y menos en las primeras jornadas. Con el paso de los partidos, es cierto que comenzamos a sumar buenos resultados y a meternos en la zona de arriba, pero teníamos por detrás a equipos como Salamanca, Numancia o Ávila, conjuntos muy potentes y con mucho presupuesto. Sabíamos que al final esos equipos deben ir para arriba, por lo que aunque estuviésemos bien clasificados, seguía mirando cuánto le sacábamos al sexto por abajo o al quinto del play out hasta bastante avanzada la temporada”.

Dos años inmejorables

Borja Fernández llegó al banquillo de la UD Ourense a principios de abril de 2024, cuando el equipo era quinto en Tercera Federación. En poco más de dos años ha logrado subirlo dos categorías, por lo que el balance es inmejorable. A la pregunta de si esperaba algo parecido cuando llegó al equipo unionista, el exjugador del Real Madrid, entre otros, admite que “hay cosas que se pueden soñar y es difícil poner el límite de qué sueños son alcanzables y cuáles ya son imposibles. Creo que con el ascenso del año pasado a Segunda Federación se cumplía uno realista, pero ahora con el de este año a Primera Federación estamos rozando esa línea de ‘no te flipes’”.

Primeros pasos como técnico

Después de jugar once temporadas en Primera División y haber compartido vestuario con los “galácticos” del Real Madrid, Fernández está cimentando con paso firme su carrera como entrenador. Tras el ascenso del pasado domingo tiene claro de quién se acuerda: “Sonará egoísta y lo será, pero primero de mí, por cosas que han ocurrido a lo largo de mi vida. Luego me acuerdo de mi madre, que va a todos los partidos y se pone nerviosísima; y de mi padre, que estaría súper orgulloso. Después de toda esa gente que tengo detrás, apoyando, sufriendo o ayudando, como son mi pareja, familia, abuela, amigos… También me acuerdo de la gente que está sufriendo en la grada y disfrutando de este momento en el club; y de los que nos rajaron aquí, en estos dos años y medio, o hicieron ciertos comentarios sobre nosotros. La verdad es que hay lugar para todos”.

El técnico unionista está centrado estos días en celebrar lo conseguido y en descansar tras el gran trabajo realizado. En cuanto a su futuro en el banquillo de la UD Ourense, comenta que “es algo en lo que he pensado mucho durante este año. Sé que hemos hecho ruido y sé que aquí también tendremos un reto bonito. Ahora toca celebrar, tener calma y valorar cuando haya posibilidades”.