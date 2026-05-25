Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “Los jugadores son unos titanes por su esfuerzo”

Borja Fernández, técnico de la UD Ourense, volvió a resaltar “el trabajo, compromiso y el juego” de sus jugadores ante el rival más físico al que se enfrentó durante toda la temporada y al que consiguió superar sin renunciar al tipo de fútbol que le llevó hasta aquí. “Sabíamos que nos enfrentábamos al equipo más físico de la temporada, que nos presionó alto y nos hizo jugar sin balón mucho tiempo y no estar cómodos, pero como les dije en el vestuario son unos titanes por el despliege físico realizado y porque conseguimos competir de tú a tú en lo físico”.

El partido se desarrolló como esperaba, con dos estilos muy diferentes y con diferentes etapas en el mismo. “No estuvimos cómodos en el inicio y no tuvimos ni el control, ni la posesión, ni generamos ocasiones ni el fútbol como solemos hacer por lo que hizo el rival, pero marcamos el gol quizás cuando menos lo merecíamos y en el segundo tiempo, salvo en el inicio, tuvimos una mejor versión y con ello opciones de marcar un segundo gol”.

Santi de Prado, goleador del Ourense: “Que haya marcado un gol de cabeza es algo que casi no me creo” Santi de Prado consiguió un gol que puede pasar la historia de la UD Ourense y se mostró orgulloso del equipo y por el tanto. “Casi no me lo creía, al meter yo un gol de cabeza. Conseguir ir con ventaja al choque de vuelta y por las sensaciones ante un rival muy físico es para estar orgulloso”.

De cara a lo que espera en el partido final en La Fuensanta, deja claro que por encima de todo quiere y espera que su equipo sea el mismo de siempre y que, como pasa en estas eliminatorias, pequeños detalles podrán decantar la victoria o la derrota final. “Estoy muy contento con lo que vi de mi equipo y sé que en Cuenca sufriremos mucho, pero no será un problema tener que jugarse fuera de O Couto el ascenso. Será muy complicado y seguro que pequeños detalles decantarán el resultado final como sucedió en esta ocasión en O Couto”.

Borja Fernández deja el mismo mensaje alto y claro para el partido de vuelta que le llevó a estar a un paso del segundo ascenso consecutivo. “No especularemos, jugaremos ante un rival muy fuerte y ante mucha gente con un campo lleno, pero jugaremos con la misma idea de fútbol que nos trajo hasta aquí y seguramente que ellos harán lo mismo, por lo que volverá a ser un partido con dos estilos diferentes”.

Róber Gutiérrez, entrenador de la UB Conquense

El técnico del Conquense resaltó el potencial de ambos equipos y el buen partido de la UD Ourense dejando claro que no le sorprendió por el potencial del equipo de Borja Fernández. “Fue un buen partido entre dos buenos equipos, cada uno con su estilo. No estuvimos cómodos en la presión y tuvimos que ajustarla en varias ocasiones, porque como durante todo el año, da gusto verlos jugar y son un equipazo. Estoy contento con el trabajo de mis jugadores, pero no lógicamente con el resultado”.

Roi Currás, jugador de la UD Ourense: “Será difícil, pero jugando de esta forma podemos conseguirlo” Debutante en la categoría y en partidos en los que hay un ascenso en juego, Roi Currás resaltó el trabajo del equipo y lo que debe hacer para lograr el ascenso. “Sabíamos que sería muy difícil y que también lo será en Cuenca, pero jugando de esta forma podemos conseguirlo”.

Y dejó un mensaje final alto y claro para los seguidores de la Balompédica: “Queda mucho porque es una eliminatoria de 180 minutos y tenemos los pies en suelo. Nosotros somos muy fuertes en nuestra casa e iremos a por el partido desde el inicio con nuestra afición y un gran ambiente”.