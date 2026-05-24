Un cabezazo para seguir soñando con el ascenso de la UD Ourense (1-0)

El atacante de la UD Ourense Santi de Prado celebra el gol marcado al Conquense en el campo de O Couto y que puede valer un ascenso de categoría.

El ascenso de la UD Ourense a donde dejó el legado CD Ourense está a solo un partido. Nadie puede ejercer de futurólogo para un partido de vuelta en la Fuentasanta de Cuenca, pero si algo tiene claro todo aficionado rojillo y aquél que fue por primera vez en estos play off de ascenso a ver al equipo de Borja Fernández, es que méritos para lograr el ascenso han hecho de sobra y que se consiga o no, lo vivido en O Couto, con la afición y este grupo de jugadores y cuerpo técnico, ya quedará para siempre en el recuerdo y para la historia del equipo rojillo.

Tras las lesiones, expulsiones o contratiempos físicos típicos en cualquier equipo, al conjunto de Borja Fernández le queda por superar un último obstáculo como es el tener que doblegar a un equipo antagónico en lo físico y con un estilo de fútbol muy distinto al rojillo. De momento tras los primeros noventa minutos no solo va por delante en el marcador, si no que en lo que fue el partido en sí, fue mejor y volvió a ejercer otro ejercicio de resilencia encomiable y saber adaptarse y dominar todos los registros que se plantean sobre el terreno de juego.

Intensidad y concentración

El ambiente en las gradas de antes, durante y después del partido fue algo imborrable y una dosis de gasolina más para unos gladiadores, como así los denominó el técnico rojillo, que supieron sufrir en la primera media hora cuando el Conquense con presión alta les quitó el balón y dificultó su juego, no teniendo presencia en área rival, pero sabiendo no pasar tampoco apuros en área propia con un Rielo inédito. Y como en cualquier eliminatoria o final, los partidos se deciden por detalles y cuando menos pasaba en las áreas, Parilla comenzó a aparecer, la presión a hacer efecto por momentos y Rufo a dar la primera señal de peligro en área rival como preludio al momento de explosión de O Couto. Samu Pardo volvió a ser protagonista no solo por su trabajo y seguridad en el juego, si no por una presencia en ataque en la que se sacó un centro con magia para que Santi de Prado con un remate de cabeza que lo firmaría el mejor rematador, batir a Adrián López y conseguir poner el 1-0 y quien sabe si un gol para la historia del equipo rojillo.

Los mejores del partido de la UD Ourense frente a la UB Conquense. | La Región

Mayor control

El segundo tiempo tuvo un inicio como ante el Reus, con la pérdida del control del partido y con ello de nuevo Rielo tuvo su momento de gloria con una intervención de mérito a Vique en área pequeña en otra acción de esas que marcan y deciden títulos y eliminatorias. Pasado el momento, se vio la mejor versión de la UD Ourense, por control del partido y a que Rielo no volviese a tener que aparecer y sí el equipo rojillo en ataque, donde le faltó una dosis de acierto en el último pase para firmar un segundo gol que podría ser definitivo. Rufo la tuvo en un remate ligeramente alto después de un pase atrás de Santi de Prado y su reemplazo, Youssef, en un acción tras robo y pase al espacio en profundidad vio como un defensa despejó a corner un remate que llevaba marchamo de gol. Pero la más clara quizás no llegó a culminarse después de que Justino en una contra sacase su magia y Champi no lograse ni filtrar un pase final o rematar a puerta cuando el Conquense estaba pidiendo la hora.

La UD Ourense no pudo culminar el partido con un segundo gol, pero sí logró competir de tú a tú en el tipo de partido que se va a encontrar para el partido de vuelta y eso quizás sea lo que todavía puede dar mayor confianza a un grupo de jugadores que tendrán todavía que vivir una última prueba de fuego ante 7.000 espectadores. Nadie dijo que sería fácil, pero queda un paso para conseguir el sueño de regresar a la tercera categoría del futbol español. Sí se puede.