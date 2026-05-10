Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “Buen resultado, pero me gustaría más personalidad”

Tras el encuentro, el entrenador de la UD Ourense, Borja Fernández, acudió a la rueda de prensa y analizó el empate sin goles frente al Reus: “El principio del partido fue lo que me esperaba porque el rival tiene esos momentos de buen fútbol en donde encadena varias jugadas seguidas y además tienen muy buen pie. Sí que esperaba un poco más de nosotros, porque no salimos con la personalidad suficiente con la que solemos empezar otras veces con el balón. Me queda la duda de si es por el rival o porque nosotros no nos atrevimos. Aguantamos bien la primera parte y creo que en la segunda hubo momentos muy buenos, nuestros. Tuvimos el balón y llegamos mucho al campo contrario, Parrilla y Champi empezaron a hacer lo que realizan siempre, Samu y Simón también. En la segunda parte fuimos más nosotros mismos, aunque sufrimos un poco al final”.

Además, Fernández dejó claro que “fue un buen partido por nuestra parte, pero tenemos que arreglar lo que nos sucedió en la primera parte. En el descanso convencimos a los jugadores que de otra forma no sabemos jugar, ya que en el primer tiempo no tuvimos esa pausa que solemos tener, por lo que los animamos a que volviéramos a ser nosotros mismos”.

Con relación al resultado y al partido de vuelta, comentó que el “0-0 y el factor campo con la vuelta en nuestra casa no me parece tan importante como el hecho de llegar empatado a la prórroga y que la igualada nos valga. Recuerdo como hace dos años en Arousa teníamos el factor campo en contra y pasamos la eliminatoria. Así que solo pienso que en la primera parte de la eliminatoria vamos 0-0 y seguro que va a ser una fiesta disputar un play off en O Couto y delante de nuestra gente. Si podemos ganar y pasar, pues mucho mejor, pero repito, estamos 0-0 en el descanso”.

También añade que “el 0-0 es un buen resultado pero espero que salgamos con más personalidad y que lo que hicimos en la segunda parte también lo hagamos en la vuelta. Tenemos un rival enfrente muy fuerte y esperamos salir sin complejos al partido. Creo que hoy (por ayer) en los puntos no fuimos superiores, sino que lo fue el rival, esperamos que en casa lo seamos nosotros y tengamos el premio”.

Lucas Puime

Por otro lado, el defensa Lucas Puime aseguraba que “el equipo hizo un partido de notable, supimos adaptarnos a las circunstancias después de un viaje con tantos kilómetros. Sabemos que estos encuentros se definen por pequeñas cosas y es un orgullo que la eliminatoria pueda decidirse en casa”.