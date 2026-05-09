Rielo deja la eliminatoria abierta para la UD Ourense (0-0)

El estadio de O Couto decidirá el finalista por el ascenso. La UD Ourense logró un empate en Reus en un partido en el que sufrió en el primer tiempo, controló buena parte del segundo tiempo, pero en el que no generó ocasiones claras para marcar y que tuvo en Rielo y su línea defensiva, y el trabajo colectivo las claves para dejar la eliminatoria abierta para el choque de vuelta del próximo sábado.

No fue el inicio de partido ni el primer tiempo deseado aunque la mejor noticia fue el 0-0 con el que se llegó al descanso y la poca sensación de peligro que dio un Reus claramente dominador del partido. Sin la posesión del balón y con mínima presencia en el juego de Parrilla y Champi por la presión alta del Reus y su buen posicionamiento defensivo, solo desbaratado con la presencia de Samu Pardo por momentos en el medio campo, el equipo de Borja Fernández vio como la banda de Simón Luca con la presencia de Ustrell y Álvaro Benito era un foco de peligro a controlar y por donde llegaron todas las opciones de gol de los locales, salvo otra aislada tras pérdida con Ricardo Vaz como protagonista con un remate alto.

Ustrell también lo intentó desde la frontal, el gol anulado por mano del propio Ustrell, en la jugada más clara de peligro del Reus y un buen despeje de Rielo en un córner al filo del descanso a remate de Recaséns, fueron el bagaje de un equipo catalán que fue mejor en el primer tiempo, pero sin reflejo en el marcador.

La UD Ourense pasó momentos de duda, pero siempre evidenció tranquilidad y minimizó errores. La defensa con Lucas Puime como principal baluarte estuvo sólida y tuvo escasas llegadas a la portería rival de peligro, pero con opción de sorprender en los remates de Youssef tras la combinación de Samu Pardo y Santi de Prado o un remate alto de Migui desde la frontal tras otra buena combinación del equipo salvando la presión local.

Pero tras el paso por el vestuario todo cambió porque el equipo ourensano se hizo con la posesión del balón. Con ello bajó revoluciones al partido y aprovechó que el Reus se colocó en bloque bajo para pasar a controlar el choque hasta el minuto 70, aunque sin generar ocasiones salvo una de Santi de Prado con un remate cerca del palo izquierdo de la portería de Dani Parra.

Sufrimiento final y grave error

Sin embargo, el Reus tuvo un arreón final en el último cuarto de hora donde Rielo se erigió de nuevo como protagonista con dos intervenciones de mérito a remates de Ricardo Vaz y Serrano. En pleno apogeo local hubo una acción polémica con un posible penalti de Lucas Puime que el colegiado no estimó y que volvió a dar vida a la UD Ourense, que recuperó el control del choque desde la posesión con Parrilla y Champi .

El final de partido fue sin apuros defensivos hasta que en la última jugada del choque, Labrada, en un despiste defensivo, cometió una falta en la frontal del área que le costó la segunda amarilla y la expulsión, lo que provocará que se pierda el partido de vuelta. Lo mismo que Pol Bueso, que fue expulsado en el descanso.