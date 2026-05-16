Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “Tenemos que dar un puntito más de atrevimiento”

Tras el último entrenamiento realizado en el estadio de O Couto, el técnico unionista Borja Fernández compareció en rueda de prensa para la previa del encuentro de vuelta ante el Reus.

“Es un partido bonito para todo lo que representa el club, no solo para los jugadores, sino también para el cuerpo técnico, directiva y afición. Nosotros tenemos mucha tensión encima, sabemos que está todo abierto. Venimos con un buen resultado de la ida que nos puede confundir, por lo que tenemos que ser nosotros mismos al intentar tener el balón y realizar lo que hemos hecho durante todo el año”, afirmó Fernández.

En cuanto al hecho de que a la UD Ourense le valga empate tras una hipotética prórroga, el entrenador rojillo comentó que “no tiene que influir, puesto que es un encuentro de play off y ante un rival muy duro. Sabemos que tenemos buenos números en casa, pero sería un error pensar que ya está hecho”.

Además, aseguró que “creo que ellos van a intentar hacer exactamente lo que realizaron allí, van a ser muy valientes y el cambio será el nuestro, no por ideas, sino por atrevimiento y por haber superado esa primera parte, algo parecido a lo que nos pasó en Riazor. Tenemos que creer en nosotros mismos y realizar lo que sabemos hacer, además de dar ese puntito más de atrevimiento que no tuvimos en la primera parte en Reus”.

En el partido de ida, los unionistas sufrieron las expulsiones de los defensas Labrada y Pol Bueso, por lo que para el partido de esta tarde tan solo cuenta con Lucas Puime como central específico. “En cuanto expulsaron a Labrada el otro día, tuve muy claro quién iba a jugar en su puesto. Luego es cierto que valoras más cosas, pero sigo teniendo muy claro a quién voy a poner. Además, viene convocado el juvenil Ricardo, que está haciendo un año muy bueno. Llevamos toda la temporada con muchas bajas y nunca ha sido una excusa, por lo que tampoco lo va a ser ahora”.

Marc Carrasco

En el bando contrario, el técnico del Reus, Marc Carrasco, afirmó que “tenemos la sensación de que lo importante está en el partido de vuelta y tenemos que prepararnos para los micromomentos en los que el público apretará o si hay una posible prórroga. Nuestra naturaleza es la de dominar e intentar ganar el encuentro, lo hemos hecho 16 ocasiones esta temporada y estoy convencido de que va a llegar la decimoséptima victoria”.

En cuanto a la UD Ourense, apuntó que “me espero un Ourense muy similar al de la ida, pero con un poco más de agresividad, sabemos que el estadio aprieta”.

“Va a ser un encuentro muy exigente, pero le haremos frente”

El unionista Pablo Parrilla.

El unionista Pablo Parrilla tiene claro que “va a ser un partido muy exigente, como la ida. Ellos aprientan bien arriba y nos dificultan la salida de balón, pero nosotros, con algunos ajustes, le haremos frente para sacar un buen resultado”.

El Reus llegó el viernes a Ourense tras viajar en avión y en autocar

La expedición del Reus FC llegó el viernes por la noche a Ourense después de viajar en avión desde Barcelona a Oporto y venir hasta la capital de As Burgas en autobús. Se espera que también vengan unos 50 aficionados rojinegros.

“Aunque nos valga el empate, tenemos que salir a ganar el partido”

Varo Fernández, defensa rojillo.

Varo Fernández, defensa rojillo, reconoce que “el 0-0 de la ida es un buen resultado, pero no nos puede confundir. Aunque nos valga el empate, no nos podemos relajar y tenemos que afrontar el partido para ganar, ya que ellos son muy peligrosos”.