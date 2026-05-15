El peligro para la UD Ourense se llama Ricardo Vaz

El Reus FC llegará en la noche de este viernes a Ourense y lo hará con el delantero Ricardo Vaz como punta de lanza. El portugués, que anotó 13 goles en la liga regular, considera que en la ida del play off de ascenso a Primera Federación frente a la UD Ourense “se pudo ver que somos dos equipos muy parecidos, tanto en la historia como en la forma de jugar, ya que a los dos nos gusta tener el balón, asociarnos y atacar”, pero matiza que “en la ida fuimos bastante superiores, quintando unos minutos en la segunda parte, aunque el partido fue equilibrado, tal y como esperábamos. Sabíamos que en la primera mano (partido ida) no se iba a decidir nada y ahora queda la segunda parte de la eliminatoria”.

Tras el 0-0 en Reus, la vuelta se disputará mañana, a las 18:00 horas, en O Couto. Vaz tiene claro que “será un partido muy similar al de ida. Somos conscientes de que tenemos que ir a ganar, aunque la UD Ourense intentará tener más el balón que en el otro encuentro y apretarnos alto para que estemos incómodos, lo mismo que hicimos nosotros en la ida”.

Uno de los factores diferenciales de la eliminatoria es que a los unionistas les valdría el empate al finalizar una hipotética prórroga. A pesar de ello, el atacante luso sostiene que “tras ver al Ourense en la ida, pude comprobar que tienen una propuesta de fútbol muy buena, quieren salir jugando en todas las acciones y seguro que durante los 90 minutos no pensarán en el empate y saldrán desde el minuto cero a por la victoria, como haremos nosotros. En el caso de que haya prórroga, puede que piensen que la igualada les sirve”.

“No sabía nada de la UD Ourense”

En referencia al conjunto rojillo, el “10” del Reus FC reconoce que “no conocía nada de la UD Ourense y después de ver los vídeos y de jugar contra ellos, me parece que tanto nosotros como ellos somos dos equipos que nos merecemos pasar la eliminatoria, tanto por la historia reciente como por la forma de jugar. Esto es fútbol y solo podrá pasar uno, esperemos que seamos nosotros y que el año que viene ellos puedan subir”.

Ricardo Vaz jugó tres temporadas en Segunda División con el desaparecido Reus Deportiu y en el 2023 regresó para jugar en el Reus FC y llevarlo de Tercera División a una promoción de ascenso a Primera Federación. “Para mí es una eliminatoria especial, desde el primer día que llegué siempre sentí el cariño de la gente, de la ciudad y del club. Quiero ascender porque sería una forma de agradecer todo lo que hicieron por mí”, asegura el atacante del equipo tarraconense.

Vaz no ha estado nunca en Ourense, aunque sí que “conozco A Coruña, ya que he tenido varios compañeros que jugaron en el Dépor, entre ellos Juan Domínguez, con el que tengo una gran relación. Además, he estado por Galicia varios fines de semana con mis amigos Domingos Duarte y Vítor Silva, que también estuvieron en el Dépor hace unos años. Lo que he visto me ha gustado mucho y tengo ganas de ir a Ourense. Me han dicho que tiene un estadio parecido al nuestro y seguro que habrá un gran ambiente, algo que beneficia a los dos equipos”.

El Reus llegará esta noche a Ourense tras hacer Barcelona-Oporto en avión y desde allí en autobús. “No somos un equipo profesional y solemos entrenar por las tardes. En esta ocasión lo haremos de mañana y cogeremos un avión a Oporto. La vuelta será el propio sábado tras el partido, por lo que no podemos ir a la prórroga si no, perdemos el vuelo”, comenta entre risas, Ricardo Vaz.