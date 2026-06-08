Borja Fernández no seguirá como entrenador al frente de la UD Ourense

Borja Fernández deja de ser entrenador de la UD Ourense tras dos temporadas y media al frente del equipo vermello. El exjugador de Valladolid y Deportivo de la Coruña logró dos ascensos consecutivos con la UD Ourense. El último, esta temporada regresando al equipo a Primera Federación tras derrotar a la UB Conquense.

A través de un comunicado el club ourensano agradeció todo su tiempo al frente del equipo a Fernández con el que vivió hitos históricos tras ser fundado en 2014 y lograr el regreso a la tercera categoría del fútbol español. "Aprendimos a soñar da túa man, míster", comienza el mensaje publicado en redes y alava las "gañas de erguer o nome da súa cidade", describiéndolo como "unha lenda que xa ten o se nome en letras de ouro". "Esta sempre será a túa casa", remata el comunicado, acompañado de dos corazones con los icónicos colores, azul y rojo.

Así se pronunciaba tras el histórico ascenso

“Me emocioné más en los últimos minutos del descuento por todo lo vivido este año que ahora que estoy un poco más tranquilo, aunque sé que con el paso de las horas explotaré porque ya me pasó durante el año cuando pensaba que esto podía pasar y no ahora cuando llegamos aquí y la cabeza estaba más frío”, comentaba el técnico emocionado después de un merecido ascenso que culminaba un año de preparación.

Borja Fernández reconocía así las dificultades y los obstaculos que se pusieron por delante del equipo vermello para poder llegar hasta el deseado ascenso, más aún después de un inicio de temporada difícil : “Parecía tan lejos y complicado tras la jornada seis y con solo tres puntos, jugando bien pero sin ganar y aún así se soñaba porque mantuvimos el grupo y teníamos a muchos jugadores que explotaron la temporada pasada y esta era la de ratificación y confío mucho en ellos y al final se logró. Lo que hicimos este año es una locura”.