Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: "Lo que hemos hecho este año es una locura"

Borja Fernández, técnico de la UD Ourense, reconoció la emoción por todo lo vivido durante el año y culminado con el ascenso, aunque consciente de que con el paso de las horas todavía le dará más valor: “Me emocioné más en los últimos minutos del descuento por todo lo vivido este año que ahora que estoy un poco más tranquilo, aunque sé que con el paso de las horas explotaré porque ya me pasó durante el año cuando pensaba que esto podía pasar y no ahora cuando llegamos aquí y la cabeza estaba más frío”.

Porque reconocía todo lo vivido y superado y lo difícil que parecía conseguirlo, sobre todo tras el inicio de temporada: “Parecía tan lejos y complicado tras la jornada seis y con solo tres puntos, jugando bien pero sin ganar y aún así se soñaba porque mantuvimos el grupo y teníamos a muchos jugadores que explotaron la temporada pasada y esta era la de ratificación y confío mucho en ellos y al final se logró. Lo que hicimos este año es una locura”.

A la hora de hablar de claves para lograr este ascenso fue muy claro al apuntar a una palabra clave como es la confianza de todos: “Yo tengo una idea de fútbol y confío mucho en ella y la directiva confió en mi y los jugadores lo mismo igual que la afición. Lo importante es no cambiar y confiar”.

Analizando el partido y la victoria en la eliminatoria y las claves fue claro: “Tanto en el partido de ida, donde en el primer tiempo sufrimos aunque metimos el gol, como en el de hoy en el inicio del segundo tiempo nos agobiaron y apareció Bruno con dos paradas increíbles y tras esos momentos de dificultad supimos mantenernos en el partido y sentenciar cuando tuvimos opción de marcar”.

Durante toda la temporada se viene hablando del gran grupo humano de jugadores, su implicación y la capacidad que tiene el equipo que controlar los registros en cualquier partido y ahí hizo mención a una idea clara: “Soy muy pesado con mis ideas y aunque algunos a veces no me las compran, como la mayoría lo termina haciendo, al final todos lo hacen y sí es verdad que dominamos bastantes registros en los partidos y todo ello nos llevó a donde estamos”.

La eliminatoria tuvo su momento de tensión los últimos días tras la decisión de la Federación, pero ello no influyó en el comportamiento de jugadores, directivas y aficiones y eso lo quiso poner de relieve el técnico: “Realmente el problema lo creó la Federación con su decisión, pero ello no afectó al buen comportamiento y relación entre aficiones, directivas y jugadores sobre el terreno y eso sucedió tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta”.