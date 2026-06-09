Borja se marcha a lo grande de la UD Ourense

El entrenador ourensano Borja Fernández no seguirá en la UD Ourense la próxima temporada. Se trata de un golpe durísimo al corazón de un proyecto en el que ha sido la pieza fundamental y clave para entender los éxitos de un club que, con él en el banquillo, ha firmado una gesta histórica al pasar de Tercera a Primera Federación.

Una trayectoria de 784 días que cambió la historia del club

La victoria ante el Conquense el pasado 31 de mayo fue el último capítulo de una historia que arrancó 784 días antes en el campo de O Couto, con un empate sin goles ante el Betanzos. En aquel momento, Borja Fernández llegaba para sustituir a Jorge de Dios e impulsar un proyecto que temía quedarse sin energía para luchar por el salto de categoría.

En esa primera campaña, la UD Ourense jugó el play-off y superó al Arosa, pero se quedó a las puertas tras una eliminatoria agónica ante el Gran Peña. A pesar de haber cogido un proyecto que no era el suyo, el club apostó por darle continuidad de cara al siguiente curso, un acierto que resultó incontestable.

El primer ascenso: campeones con una superioridad aplastante

La temporada 2024-2025 fue impecable de principio a fin. La UD Ourense mostró desde el inicio un estilo de juego sólido, solvente y altamente competitivo. El bloque se consolidó rápidamente como el mejor equipo del grupo y terminó proclamándose campeón de liga, encajando únicamente dos derrotas en todo el año (una de ellas cuando ya se había certificado matemáticamente el objetivo).

El conjunto rojillo terminó la competición con unos espectaculares 14 puntos de renta sobre el segundo clasificado, el Estradense. La gran fiesta del ascenso vivida en el campo del Silva fue solo el presagio de los éxitos que estaban por venir.

De pelear por la permanencia al sueño de Primera Federación

El estreno en la Segunda Federación comenzó con dificultades. El equipo de Borja Fernández mantenía intactas sus señas de identidad, pero la fortuna salía cruz en los partidos igualados, hasta el punto de que la primera victoria no se materializó hasta la séptima jornada. Con apenas 3 puntos de 18 posibles en el casillero, el objetivo lógico de un recién ascendido era sufrir para salvar la categoría. Sin embargo, la reacción del plantel fue inolvidable.

Con un once muy reconocible y una afición totalmente entregada en las gradas, el equipo encadenó una racha espectacular que le permitió certificar la permanencia con semanas de antelación, asaltar los puestos de play-off y no soltarlos más. En mitad de esa escalada, el club regaló a su gente una noche mágica de Copa del Rey ante el Pontevedra, que se terminó llevando el cuadro visitante en una fatídica tanda de penaltis.

Finalmente, la UD Ourense terminó la liga regular en el tercer puesto (aunque una resolución de la Federación los bajase provisionalmente al cuarto lugar) y completó su obra maestra superando dos eliminatorias de ascenso de máxima exigencia para sellar su billete a la Primera Federación.