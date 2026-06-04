¿Sabe usted que la UD Ourense socializó su victoria, para desgracia del alcaldiño?

¿Sabe usted que la retranca de los integrantes de la UD Ourense contra el alcalde de la ciudad se hizo viral en toda Europa? ¿Que cuentas en redes sociales con cientos de miles de seguidores dedicadas a mostrar las reivindicaciones antifascistas de los aficionados se hicieron eco de la exposición de la bandera comunista en las celebraciones? ¿Que fue un “zasca en toda la boca” a Jácome por llamar al club “asamblea comunista”?