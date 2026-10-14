Un bronce nacional del Xadrez Ourense

El Xadrez Ourense se codea con la élite nacional. El vigente campeón de la División de Honor Gallega conquistó el bronce en el reciente Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos, que se disputó en Albacete con la presencia de 52 equipos de toda España.

André Ventura, Pedro Gil, Xulio del Prado y Martín Gómez, el cuarteto del Club Xadrez Ourense. | XADREZ OURENSE

El equipo titular ourensanista compuesto por Xulio del Prado, André Ventura, Pedro Gil y el reciente campeón de España sub2300 Martín Gómez Carreño tuvo un comienzo de competición excelente, venciendo en sus tres primeros enfrentamientos al club Excalibur de Castilla la Mancha, a los astures del Pedro Rico y al Tomelloso, también manchego. En el cuarto “match”, el Xadrez Ourense se enfrentó al número 1 del ránking, el Magic de Extremadura, al que estuvo a punto de igualar, cayendop or 2,5-1,5.

La última jornada de competición ofrecía otros cuatro encuentros más. El primero, ante los murcianos del Jumilla, se saldó con un “escaso” 2-2, pero los ourensanos supieron reaccionar goleando después por 4-0 a los manchegos del Bargas. En la penúltima ronda llegaba otro de los grandes, el Solvay cántabro. El igualado encuentro se saldó con empate 2-2.

En la octava y última ronda, el Xadrez Ourense se medía al número 2 de ránking, el Silla Bosch valenciano. El encuentro se puso de cara para los ourensanos con la victoria clara de André Ventura en mesa 2, a la que se sumaron los valiosos empates de Pedro Gil y Martín Carreño. Xulio del Prado se enfrentaba a Jaime Santos Latasa, el número 2 del ajedrez Español, varias veces campeón de España, que se saldó con tablas para la victoria final del Xadrez Ourense por 2,5-1,5 para asegurar el bronce, terminando solo por detrás del Magic de Extremadura y del Silla Bosch, con 15 y 13 puntos respectivamente, por los 12 ourensanos.