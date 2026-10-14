Feijóo y Sánchez

Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez Castejón, el pasado 5 de octubre, se convirtieron en los dos protagonistas de la jornada, toda vez que el presidente del Gobierno hizo en anuncio-espacio al que dedicó 9,18 minutos, pero que en realidad destinó solamente unos segundos para informar: “He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley”. Los restantes nueve minutos fueron destinados a hacer la primera “campaña electoral” de estas elecciones.

Claro que, minutos después de confirmarse esta convocatoria electoral, Alberto Núñez, presidente del PP, no paró más tiempo y respondió en otra comparecencia institucional con el propósito de preparar el inicio de esta batalla electoral en las urnas y que llevaba un montón de años reclamándola pero que parecía que Sánchez no estaba dispuesto a convocarla… hasta que al final Puigdemont decidió dar el “no” a la votación en el Congreso que le supuso una nueva derrota parlamentaria al no lograr la convalidación de los decretos de vivienda. Decretos que al final, Pedro, en otra jugarreta, los ha sacado adelante de momento, reforzándolos. Y detrás de ese anuncio hay un pulso parlamentario que decide mucho más que una votación, contando para ello el papel de la Diputación Permanente.

El caso es que la susodicha convocatoria implica dos presentaciones distintas

El caso es que la susodicha convocatoria implica dos presentaciones distintas. Primero, el anuncio por parte de Sánchez: “Hace más de tres años, las urnas y el Congreso de los Diputados decidieron volver a apostar por un Gobierno de coalición progresista. Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que -absurdamente- muchos confunden ‘pactar’ con ‘renunciar’ y ‘bloquear’ con ‘vencer.’. Y hemos tenido también que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra democracia. Una oposición sin sentido de Estado que no ha parado de cuestionar la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico para boicotear políticas buenas para la gente de a pie”.

Y la otra versión fue la del líder de la oposición: “El daño ha sido descomunal pero no irreversible. Hay que dejar atrás esta negra etapa. España lleva demasiado tiempo atrapada en una gran mentira. Esta convocatoria electoral es la única buena noticia que hoy podía dar Sánchez. Por fin España dirá lo que piensa y hablará la mayoría. Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa, de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado”.