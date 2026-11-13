Bronce olímpico para Ourense: Mini Ali sube al podio en Dakar 2026

La deportista ourensana Alicia Babarro, conocida deportivamente como Mini Ali, ha conquistado este viernes la medalla de bronce en la competición femenina de breaking (B-Girls) de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. La representante española subió al tercer cajón del podio en una final en la que el oro fue para la japonesa Hiyo y la plata recayó en la ucraniana Nikastar.

Tras acceder a las eliminatorias directas entre las ocho mejores del torneo —una jornada decisiva que arrancó en cuartos de final frente a la francesa Queen Lolita—, la bailarina gallega logró abrirse paso en el cuadro final hasta asegurarse un puesto entre las tres mejores de la cita olímpica, firmando un resultado histórico para el deporte ourensano y español.

El metal de bronce corona una actuación sobresaliente de Babarro en la capital senegalesa. En su estreno en el torneo, Mini Ali ya había presentado sus credenciales al finalizar tercera en la ronda de clasificación con 77,7 puntos, registro que le valió para encabezar el grupo C.

En esa fase inicial, la ourensana resolvió con autoridad sus tres enfrentamientos al imponerse por 2-0 a todas sus rivales —la marroquí Nawel, la surcoreana Minji y la alemana Melkez—, sellando su pase como líder indiscutible con seis puntos y 51 votos. Con esta medalla en Dakar, Mini Ali da un paso más en su proyección internacional y mejora la cuarta plaza que ya había logrado en el Mundial Youth de la especialidad.