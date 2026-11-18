Después de cinco encuentros sin ganar, el Antela se reencontró con la victoria al imponerse 3-2 a la Sarriana. Bruno Gómez (Ourense, 1988) analiza el encuentro: “Veníamos de unos partidos en los que nos estaba costando arrancar y nos hacía mucha falta ganar en casa. Fue un encuentro muy parejo, ellos dominaron más con el balón, pero nosotros supimos aprovechar muy bien los espacios que nos dejaban a su espalda y al final nos llevamos el gato al agua. La Sarriana, por plantilla y presupuesto, es uno de los gallitos de la categoría, pero es un equipo que no se cierra y que intenta jugar, algo que a nosotros nos viene mejor que otro tipo de propuestas. Tienen muchísima calidad, así que es una victoria de prestigio”.

Aunque los antelanos no conseguían vencer, sí que es cierto que las dos derrotas habían sido por la mínima y el resto de traspiés habían sido empates. “Veníamos de tres empates seguidos ante el Barco, el Portonovo y el Lalín. Frente a los barquenses sí que es cierto que nos dominaron más y el punto nos supo a victoria, pero en los otros dos tuvimos nuestras opciones, Además, sufrimos dos derrotas ante el Pontevedra y el Silva, donde creo que no fuimos peores que el rival, pero los detalles cayeron de su lado. El equipo estaba tranquilo porque sabía que estábamos trabajando bien y en el camino correcto. Ante la Sarriana salió cara y lo importante es que seguimos compitiendo todos los partidos y manteniendo a la gente enganchada”, comenta Gómez.

No se debe olvidar que el Antela es un equipo recién ascendido y en 11 encuentros ha conseguido sumar 16 puntos, por lo que está más cerca del play off de ascenso (2 puntos) que del descenso (5 puntos). “No hay que perder de vista de dónde venimos. El club está dando pasos de gigante y compitiendo en una categoría que hace dos años era impensable. Todos nos acostumbramos rápido a lo bueno y te olvidas de tus orígenes, así que hay que tener los pies en la tierra, seguir trabajando en el día a día y sumar puntos para acercarnos al objetivo”, apunta el técnico.

Gómez no se conforma y tiene claro dónde tiene que evolucionar el equipo: “A nivel defensivo creo que estamos muy bien y somos muy competitivos. Debemos mejorar en el juego colectivo de ataque: ser capaces de dominar más los partidos a través del balón, que es lo que más nos está costando”.

En cuanto al mercado de fichajes, el técnico albinegro comenta: “En defensa estamos bien cubiertos y contentos, y en el medio fichamos a Diabaté, que nos da un plus y buen pie para dar alternativas a Nico y a Sandro. Pero tras la baja de Bellido sí que nos hace falta un mediocentro más ofensivo o un mediapunta creativo, y también un punta de un perfil diferente a Tumbeiro”.

El sábado, ante el Arteixo

El próximo compromiso del Antela será el sábado, a las 17:30 horas, frente al Arteixo, en el Ponte dos Brozos. El partido se adelanta por petición del conjunto coruñés.