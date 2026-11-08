El Antela vuelve a tropezar y cae ante el Silva (0-1)

El Antela no pudo sumar nada en su partido ante el Silva en A Moreira, en un partido en el que los de Bruno Gómez cayeron por 0-1 con tanto marcado por el visitante Parafita en el ecuador de la segunda parte. Nueva derrota para los de Xinzo, que siguen en una racha negativa con cinco jornadas sin poder lograr una victoria.

El partido no fue vistoso y apenas contó con ocasiones para ambos equipos, sobre todo porque el Antela no lograba superar las líneas de un rival, el Silva, que se mostró como un equipo muy físico, incómodo y de mucho contacto y que cuenta con jugadores con experiencia que manejan bien los partidos. La ocasión más clara para los locales fue una pelota muerta que le cayó al debutante Diabaté en los primeros minutos, pero su disparo demasiado flojo lo detuvo sin apuros Minibugy. En los visitantes, todo el peligro llegó en balones colgados sobre el área de Bruno Pío, que ayer volvió a la portería local luego de tres semanas de ausencia por lesión.

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No cambió la decoración en la segunda parte, lo diferente fue el gol visitante que le valió para llevarse los tres puntos. Corría el minuto 70 cuando un centro desde la banda derecha fue rematado por el delantero Parafita, que con un buen remate de cabeza superaba la meta local. En el minuto 80 pudo empatar el conjunto antelano, pero el recorte del delantero Tumbeiro y posterior disparo, con el meta visitante superado, lo sacó Brais Lema. El Antela repetirá en casa el próximo domingo a las cuatro y media, con la Sarriana de rival.