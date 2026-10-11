Bruno Pío ejerce de salvador del Antela ante el CD Barco (1-1)

Antela y Barco terminaron el derbi disputado en A Moreira con reparto de puntos tras el 1-1 final, un resultado que suele ser habitual en este tipo de enfrentamientos, aunque tras lo sucedido en el choque de este domingo, la culpa del empate la tuvo el portero de los de Xinzo, Bruno Pío, que una y otra vez se encargó de aburrir a los barquenses con sus paradas e incluso se permitió el lujo de parar un penalti al delantero rojillo Sidibe.

Y eso que el partido se puso de cara para los de Bruno Gómez a los doce minutos, en la primera llegada a portería. El defensa Bernardo avanzó desde su campo sorteando rivales y desde el pico del área sacó un zurdazo al palo largo de Hugo Parra que nada pudo hacer: 1-0. Golazo para empezar. Pero fue un espejismo. El Barco se hizo con la pelota y empezó a dominar y a tener ocasiones. En solo tres minutos, tres muy claras, pero ahí, cuando apenas iba poco más de un cuarto de hora, empezó el recital del meta antelano. En el 17 repelió el disparo de Diego Santín, en el 18 detuvo el flojo remate de Sidibe y en el 20 salvando con el cuerpo el mano a mano ante Raúl Arias. De ahí al descanso, Diego Souto salvó un remate de Negrete que iba camino de la portería barquense y el centrocampista visitante en el área local remató solo de cabeza un saque de esquina.

Pero lo peor para los locales estaba por llegar. En la segunda parte, el Barco salió a por todas ante un Antela que no encontraba su sitio. En el 46, llegó el empate. Centro de Noel y Tiago Teixeira peina para atrás y marca en propia puerta. Con ese remate no contaba el meta Bruno. En el 47, grave error en la salida de pelota local que deja a Sidibe ante el meta local, que tiene que hacer penalti y llevarse una amarilla para evitar el gol. El propio Sidibe tira la pena máxima, pero el meta, en una felina estirada, detiene la pelota que iba pegada al poste. Y más recital. En el 55 disparo de Diego Santín y el portero a córner. En el 60, nuevo regalo defensivo y esta vez el cancerbero portugués se agranda ante Raúl Arias en el mano a mano.

Desesperación visitante

El técnico Agustín Ruiz se desesperaba porque el acoso y derribo de los suyos no tenía premio. Movió el banquillo y refrescó el equipo, pero nada, no había manera. La última, en el 87. Esta vez Miguel Freiria, que tras pared con Óscar Martín se plantó ante la meta local, pero se encontró por enésima vez con un muro llamado Bruno Pío que le dio un punto a los suyos y no le dio los tres porque el gol visitante lo marcó uno de sus compañeros. Con eso no contaba, porque sería capaz de atajarlo también.

Un reparto de puntos que dejó mucho más satisfechos a los locales y que les permite ser tercero y segundo. Casi para frotarse los ojos.