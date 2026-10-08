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Álex Boán, central del Antela: “el equipo sigue creciendo”
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Después de cinco jornadas se puede decir que el Antela se ha adaptado perfectamente a la categoría, ya que lleva tres victorias, una derrota y un empate en los cinco partidos disputados. El último triunfo fue en el derbi ante el Arenteiro (2-3), un encuentro lleno de alternativas en el marcador.
Álex Boán (Ourense, 1995), que cumple tres temporadas en A Moreira, reconoce que el encuentro tuvo dos partes opuestas: “Fue un partido en el que el rival salió mejor que nosotros, creo que la primera parte fue prácticamente suya. Tras el descanso, ajustamos varias cosas que estaban fallando y creo que en el segundo tiempo el partido estuvo más controlado por nuestra parte. Al final fue un derbi muy disputado, aprovechamos nuestras ocasiones y conseguimos llevarnos los tres puntos”.
En cuanto al inicio liguero, hace hincapié en la predisposición del plantel: “Creo que el equipo crece con el paso de los entrenamientos y las jornadas, se está adaptando muy bien al ritmo de competición y da la cara en todos los partidos. Se están dando los resultados y eso te da un plus para trabajar durante la semana, pero el equipo no se guarda nada de energía nunca”.
No obstante, Boán es consciente de que todavía quedan cosas por mejorar: “Todos los equipos buscan mejorar continuamente, y nosotros, también. Creo que ahora mismo estamos en la fase de conocernos a la hora de tener la posesión del balón. Junto con el balón parado, considero que son los dos temas a mejorar hoy”.
El siguiente partido del Antela será un derbi, en este caso frente al Barco. “Afrontamos el partido con las mismas ganas e ilusión que todos. Es un derbi y te da un extra de motivación, pero creo que al equipo le gusta y le motiva cualquier encuentro. Estar en esta categoría es un premio para el club, para los jugadores y para el cuerpo técnico. Creo que todos los disfrutamos juguemos contra quien juguemos. Saldremos a competir el partido, ser nosotros mismos e intentar ganar los tres puntos”, dice Boán.
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