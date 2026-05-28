Bruno Pío, portero del Antela: "En los play off todo se iguala"

Una de las claves de la gran temporada del Antela está siendo su solvencia defensiva. El guardameta Bruno Pío (Chaves, 2003) ha terminado la liga regular como el Zamora de la categoría tras haber encajado 30 goles en 33 partidos, aunque el luso reconoce que “es un trabajo de todo el equipo, aunque el mérito se puede focalizar en la defensa y el portero, no seríamos el equipo menos goleado de la categoría, si los de adelante no apretasen. Somos un grupo que nos complementamos muy bien y es de destacar que los delanteros corren más sin balón que con él y eso no es fácil conseguirlo, pero Bruno ha logrado que todos creamos en la misma idea”.

Pío se formó en la base del Chaves y tras pasar por su filial, el Pedras Salgadas, recaló hace dos años en A Moreira y desde entonces ha logrado ascender a Preferente, clasificarse para un play off de ascenso a Tercera y ser el portero menos goleado en Primera Futgal y Preferente: “Cuando llegué a Xinzo no me esperaba quedar dos temporadas, pero aquí encontré a personas muy buenas y se puede ver que hay un proyecto de futuro. Tenemos la ambición de seguir creciendo y por ahora todo ha sido perfecto, no me puedo quejar”.

Después de 48 años, el Antela va a disputar una promoción de ascenso tras hacer una liga “muy buena, ya que cuando empezó el objetivo era la permanencia y ahora vamos a jugar los play off. Los primeros sorprendidos somos nosotros y para mí la clave es el vestuario. El día a día, los entrenamientos, los viajes en el bus, todo eso nos hizo muy bien y estamos muy unidos, algo que se nota cuando las cosas no van bien”.

El portero portugués saca pecho de su equipo y apunta que “la gente habla de los otros equipos, pero nadie lo hace sobre nosotros y en todos los encuentros de liga hemos dado la cara y al final estamos donde estamos. Ir de tapados es bueno, pero aquí en Xinzo hay mucha calidad y tenemos un gran entrenador como Bruno, clave también en la buena temporada que está realizando el equipo”.

Desde la llegada de Bruno Pío al Antela, los albinegros no saben lo que es perder el A Moreira. “Nuestro campo nos favorece, ya que es de hierba natural y grande. Además, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, cuando apretar, cuando toca bajar un poco, cuando hay que jugar directo, cuando hay que tocar… Somos más listos cuando jugamos en casa que cuando los hacemos fuera”.

Eliminatoria ante el Betanzos

El domingo, a las 18:00 horas, el Antela recibe al Betanzos en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Tercera. El meta albinegro tiene claro que “en los play off todo se iguala. Sabemos que nos vamos a medir a un equipo que suele estar siempre en Tercera, pero tenemos que ser nosotros mismos. Hay que tener el balón y ser listos cuando hay que jugar y cuando no hay que jugar. Si bajamos un poco el nivel, nos va a ir mal, eso lo tenemos clarísimo”.

Se da la circunstancia que se va a enfrentar los equipos menos goleados de la Preferente, ya que el Betanzos solo encajó 22 tantos en el Grupo 1: “Ellos son el conjunto menos goleado de su grupo, por lo que algo muy bueno están haciendo. También son muy fuertes físicamente y muy buenos a balón parado. Además, arriba aprietan mucho, por lo que será un partido de los que gusta jugar ”.

Finalmente, comenta que “ojalá haya mucha gente en el campo y que los aficionados al fútbol y los del Antela se lo pasen bien y nos ayuden a ganar”.