El Antela sumó un punto en Baltar y disputará el play off (0-0)

CAMINO A PRIMERA FEDERACIÓN
Conquense, un rival para la gloria de la UD Ourense
OBJETIVO LOGRADO
El Antela disputará 48 años después la fase de ascenso a la Tercera Federación. Necesitaba puntuar en la a priori exigente salida al campo de Baltar ante el Portonovo, que se la jugaba por arriba y logró un punto después de un empate sin goles, guarismo que beneficiaba a los dos, puesto que a los pontevedreses el punto le servía para finalizar en la segunda posición.
Ninguno de los dos equipos corrió demasiados riesgos y las llegadas con peligro al área no existieron. Era momento de recoger lo sembrado a lo largo de una gran temporada y el Antela no se desesperó. Tampoco le exigió demasiado un rival que se encontraba cómodo teniendo más posesión, aunque sin profundizar demasiado.
El conjunto de Bruno Gómez se cita con la historia, pues luchará por el ascenso a Tercera casi medio siglo después. El rival es el Betanzos, segundo clasificado en el Grupo 1, y el partido de ida se jugará en el campo de A Moreira.
Portonovo SD:
Diego Dadín (Lucas, minuto 73), Adri, Abal, Ventín, Mateo García (Mateo Presas, minuto 57), Gael (Tymoffi, minuto 73), Lezcano, Moncho (Marcos, minuto 65), Brais, Pablo Lede (Eloy, minuto 57) y Pablito.
Antela FC:
Bruno Pío, Adrián, Diogo, Alex Boán (Brais Outeiriño, minuto 74) Nico Peruzzo, Xabi Lamas (Carnero, minuto 74), Adrián Lorenzo (Miguel Santana, minuto 80), Hernández, Constenla, Charly (Jorge, minuto 46) y Negrete (Ronal, minuto 89).
Árbitro:
Alejandro García, con Rodrigo García y Yannick Juncal.
Incidencias:
Partido de la jornada 34 en Baltar.
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