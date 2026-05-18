El Antela sumó un punto en Baltar y disputará el play off (0-0)

El Antela disputará 48 años después la fase de ascenso a la Tercera Federación. Necesitaba puntuar en la a priori exigente salida al campo de Baltar ante el Portonovo, que se la jugaba por arriba y logró un punto después de un empate sin goles, guarismo que beneficiaba a los dos, puesto que a los pontevedreses el punto le servía para finalizar en la segunda posición.

Ninguno de los dos equipos corrió demasiados riesgos y las llegadas con peligro al área no existieron. Era momento de recoger lo sembrado a lo largo de una gran temporada y el Antela no se desesperó. Tampoco le exigió demasiado un rival que se encontraba cómodo teniendo más posesión, aunque sin profundizar demasiado.

El conjunto de Bruno Gómez se cita con la historia, pues luchará por el ascenso a Tercera casi medio siglo después. El rival es el Betanzos, segundo clasificado en el Grupo 1, y el partido de ida se jugará en el campo de A Moreira.