Bruno Pío, portero del Antela: “Tenemos que sentirnos orgullosos”

El Antela sacó un punto ante el Barco (1-1) y gran parte de culpa la tuvo Bruno Pío, que cuajó una gran actuación y paró un penalti. “Durante la semana hablé con mis compañeros de por por dónde solía tirar Sidibé los penaltis en su etapa en el Antela y me comentaron que solo lanzarlo a mi izquierda. Aún así, cuando pitó el penalti y vi que Sidibé cogía el balón, pensé en ir hacia ese lado, pero no estaba cien por cien seguro. Sin embargo, al ver cómo orientó el cuerpo muy de lado, sabía que era muy complicado que diera un giro muy grande. Decidí tirarme ahí sin pensarlo dos veces y, por suerte, adiviné la intención y logré pararlo”, reconoce el portero portugués de los antelanos.

Después de siete partidos, los albinegros son terceros con 11 puntos, unos números para sacar pecho: “En siete encuentros, solo sumamos una derrota. Somos un equipo recién ascendido que hace apenas tres años estaba en Primera. Nadie esperaba que el Antela estuviera en Tercera y mucho menos con este inicio de temporada. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, pero sin dejar de trabajar. Nos fiamos muchísimo unos de otros, sabemos lo que hay y que tenemos que estar al cien por cien en cada partido. El Antela no vino a Tercera de paseo, vino para competir y dar el pecho en todos los partidos.”