Buen botín provincial en el Gallego indoor de atletismo

Varios atletas, en una de las series de 60 metros disputadas en el Gallego en Expourense.

La pista de Expourense lució con el mejor atletismo gallego para la disputa de los títulos absolutos y en las combinadas en pista cubierta. Una jornada en la que la armada ourensana brilló en casa y terminó con siete representantes en lo más alto del podio.

La primera victoria fue para la representante del Adas de O Barco Inés Docampo, que se llevó los 3.000 metros con un tiempo de 3:24.18. Su compañero de equipo Aaron Pérez se impuso en los 60 metros con un tiempo de 6:89.

El otro triunfo en la pista fue para el ourensano del RC Celta Jaime Reverter que, ya en la jornada de tarde, fue el mejor en los 60 vallas. Apellido de referencia en el deporte provincial, el nieto de Estanislao Reverter, ganó la prueba con su mejor marca personal, 8,19.

La pértiga la copó la representación local y con dos saltadores del Ourense Atletismo. Manuela Blanco se llevó la victoria llevando el listón hasta los 3,80 y su compañero Miguel Carvajales ganó con 4,76. Alba Martínez, también del Ourense Atletismo, llegó hasta los 12,09 en su segundo intento y le sirvió para ganar la prueba de triple salto. Por último Iria Solera ganó la altura con un mejor salto de 1,70. La próxima semana turno para el Meeting Internacional.