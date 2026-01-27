El grupo de atletas sub-23 se exprimió en Expourense

Un Campeonato Gallego sub-23, un Autonómico sub-23 de pruebas combinadas y un control de la Federación Galega formaron el menú de la pista corta de Expourense durante los últimos días. Varios frentes abiertos con las promesas (ya casi realidades) del atletismo de Galicia. Entre ellos, un grupo de ourensanos y ourensanas que lo dieron todo, especialmente en la cita clásica, con las diferentes disciplinas en liza, donde llegaron un buen número de medallas y de marcas positivas para los anfitriones.

Desde el Sanysec Ourense Atletismo, Miguel Carbajales se hizo con el primer puesto en el concurso de salto con pértiga, gracias a un mejor intento de 4,50. Su compañero Iago Saco se colgó la plata en los 200 metros y se quedó a las puertas del podio en los 400. Un doblete que sí consiguió su compañera África Gómez, que venció en los 60 metros y terminó segunda en los 200. Además, Aitana Capeáns se colgó la plata en lanzamiento de peso, al igual que Rebeca Fernández en pértiga.

Por parte del CD La Purísima, Lucía Outeiriño consiguió la plata en los 1.500 metros y el bronce en la prueba de 800 metros, mientras que desde el Adas Cupa de O Barco, Adara Basteiro finalizó segunda en el concurso de altura.

Como colofón, el control oficial de la Federación Galega de Atletismo sirvió a mayores y pequeños para ver su actual estado de forma de cara a las próximas competiciones atléticas que fije el calendario.