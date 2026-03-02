Buen partido del Solgaleo Bosco, pero sin premio (71-75)

El Solgaleo Bosco estrenó jugadores, jugó a buen nivel y compitió todo el partido ante uno de los destacados de la categoría, el Perfumerías Avenida de Salamanca, pero esta vez le salió cruz en un final igualado. Se le escapó la que habría sido su tercera victoria consecutiva tras llegar empatados a los tres últimos minutos (69-69) y confirmando que los fichajes de Pauline y Djamgoz pueden servir para equilibrar la salida de Harris.

La derrota sabe peor porque los de Nacary Rojas nunca fueron inferiores. Empezaron peor y llegaron a ir 8 abajo en el arranque (8-16), pero se pusieron pronto las pilas atrás y amagaron incluso con romper el partido mediado el segundo cuarto tras unos minutos impecables (27-18). No era ni una cosa ni la otra y poco a poco el partido se fue igualando.

En los visitantes McCarthy y Kourouma eran muy superiores en las zonas y en los locales Djamgoz anotaba por volumen y Guerra y Gaye por consistencia para acompañar a un Hernán que, un partido más estuvo por encima de los demás.

Nadie pudo resolver con antelación y en los minutos decisivos el Bosco se dejó cuatro tiros libres, demasiada concesión para un rival que no perdonó. Lo próximo, el “derbi” ante el Chantada.