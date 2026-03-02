PERFUMERÍA AVENIDA DE SALAMANCA
Buen partido del Solgaleo Bosco, pero sin premio (71-75)
PERFUMERÍA AVENIDA DE SALAMANCA
El Solgaleo Bosco estrenó jugadores, jugó a buen nivel y compitió todo el partido ante uno de los destacados de la categoría, el Perfumerías Avenida de Salamanca, pero esta vez le salió cruz en un final igualado. Se le escapó la que habría sido su tercera victoria consecutiva tras llegar empatados a los tres últimos minutos (69-69) y confirmando que los fichajes de Pauline y Djamgoz pueden servir para equilibrar la salida de Harris.
La derrota sabe peor porque los de Nacary Rojas nunca fueron inferiores. Empezaron peor y llegaron a ir 8 abajo en el arranque (8-16), pero se pusieron pronto las pilas atrás y amagaron incluso con romper el partido mediado el segundo cuarto tras unos minutos impecables (27-18). No era ni una cosa ni la otra y poco a poco el partido se fue igualando.
En los visitantes McCarthy y Kourouma eran muy superiores en las zonas y en los locales Djamgoz anotaba por volumen y Guerra y Gaye por consistencia para acompañar a un Hernán que, un partido más estuvo por encima de los demás.
Nadie pudo resolver con antelación y en los minutos decisivos el Bosco se dejó cuatro tiros libres, demasiada concesión para un rival que no perdonó. Lo próximo, el “derbi” ante el Chantada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PERFUMERÍA AVENIDA DE SALAMANCA
Buen partido del Solgaleo Bosco, pero sin premio (71-75)
PREFERENTE FUTGAL
El derbi entre el Cented y el Celanova no resuelve las dudas (1-1)
CINCO PARTIDOS SIN GANAR
Nuevo revés de la UD Ourense, que pierde ante la Sarriana (3-1)
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido en Barroso, Avión, al salirse de la vía e impactar contra la cuneta
Guerra en Ucrania
Ucrania ataca una de las mayores terminales rusas de petróleo