Victoria clave del Solgaleo Bosco ante el Navia (87-81)

Paso de gigante del Bosco. Clave para pensar en conseguir una permanencia que estaba más que complicada hace poco más de un mes y para la que ahora parten los colegiales con tantas o más opciones que cualquiera de sus rivales. Sobre todo por lo que más importa, el juego y la confianza. El mérito del Bosco es incuestionable y, salvo el lunar de la pasada semana, han ido encadenando victorias vitales para ir escalando posiciones.

La de este domingo era otra final. La sacaron y además con un average particular que, tal y como está la clasificación, no es premio menor.

Costó mucho, no era para menos. La primera mitad fue de una paridad total y en el columpio del marcador los visitantes se fueron por delante a vestuarios (37-41), pero el regreso a la cancha fue otra historia. Ahí estuvo la clave.

El Bosco dejó a su rival más de cinco minutos sin conseguir una sola canasta en juego y lograron 13 puntos de ventaja que no fueron definitivos, pero sí decisivos (57-44).

El Navia devolvió el parcial y amagó con la remontada (59-56), pero no lo consiguió y el Bosco siempre encontró la defensa, el tiro o la pizca de fortuna que hace falta en una cita tan igualada.

A un punto se colocó en varias ocasiones el equipo visitante y Harris y Guerra anotaron cuatro tiros libres claves para lograr la victoria a 15 segundos del final (84-79), González lo hizo para el Navia para salvar momentáneamente el average (84-81) y, tras tiempo muerto, Harris clavó un triple que vale oro.

“Cada jornada para nosotros es una final y así las afrontamos. Al equipo no le puedo reprochar nada porque los hemos exprimido y han respondido siempre”, aseguraba tras el partido la entrenadora, Nacary Rojas. Debutó el gambiano Alassan Gaye: “Nos ayudó un montón y nos dará mucha competencia en el juego interior”.