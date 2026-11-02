Buen punto del Ourense CF ante el Bergantiños (1-1)

El Ourense CF sumó un importante punto en el campo de As Eiroas, en Carballo, luego de empatar a un gol ante el Bergantiños, que es el primer punto que se deja en su campo esta temporada.

El partido se presentaba con dos equipos en buen momento, pese a que los locales llegaban de perder su primer partido de la temporada, mientras que los ourensanos habían recobrado la senda de las victorias luego de golear a la Gimnástica en casa. El conjunto de Simón Lamas salió decidido y llevaba el peso del partido ante un Ourense CF que aguantaba bien los ataques de los de Carballo. Las disputas en el medio campo eran la nota predominante de una primera parte sin ocasiones que destacar para ambos equipos. La ocasión más clara para el conjunto local fue un buen disparo de Hugo Villaverde a la media hora y que detuvo bien Diego García.

Antes del gol aún volvió aparecer el meta ourensano para realizar una gran intervención al buen lanzamiento de David Sánchez. En el minuto 32, un saque desde la esquina de Alé Sánchez lo remató de cabeza Nacho Pastor para poner el 1-0 en el marcador. Además del tanto en contra, los ourensanos también sufrieron la baja de Iker Punzano, que tuvo que dejar el campo lesionado, en una primera parte que no dio más de sí.

En la reanudación salió mejor de nuevo el Bergantiños y pudo ampliar la cuenta en el minuto 52. El delantero local Álex Pachón saca un gran disparo que salva Diego García desviando la pelota, que se marcha al poste, sale despejada al punto de penalti y la engancha Iago Novo, que vuelve a disparar, pero esta vez el otro poste evita el tanto.

Se salvó el Ourense CF, que con el paso de los minutos fue a más. Avisó con un disparo de Facu Ballardo antes de que el minuto 66 Markitos lograra el gol del empate. Jugada por banda derecha entre Ihab y Mario Jorrín, que termina con un centro pasado que aprovecha el delantero azulón para controlar y superar al meta Alberto Sánchez con un buen disparo.

De ahí al final, los de Jorge Cuesta tuvieron ocasiones para volver a marcar, como un buen disparo de Iván Muñoz que se le marchó por encima del larguero y otra buena ocasión para el mencionado Markitos, que en esta ocasión se encontró con la buena intervención de Alberto Sánchez. Al final, un punto más para los ourensanos, que se mantienen en la zona media alta, a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso.

Ficha técnica Bergantiños CF: Alberto Sánchez; Tomás Fuentes, Hugo Villaverde (Adri Álvarez, minuto 67), David Iglesias, Álex Pachón (José Balsa, minuto 78), Iago Novo, Nacho Pastor, Dani Onyia (Ankudinov, minuto 78), René Pérez, Alé Sánchez e Isra Pérez. Ourense CF: Diego García; Miguel Cera (Mario Jorrín, minto 46), Iván Muñoz, Ramírez, Algisí, Robus, Ihab (Álex Lorenzo, minuto 79), Jesús Cambil (Aarón Delgado, minuto 79), Viti, Markitos e Iker Punzano (Facu Ballardo, minuto 32). Goles: 1-0, minuto 32: Nacho Pastor. 1-1, minuto 65: Markitos. Árbitro: Pastoriza Iglesias, del colegio gallego. Mostró tarjetas amarillas al jugador local Hugo Villaverde y al visitante Viti. Incidencias: Partido correspondiente a la nóvena jornada en Segunda Federación disputado en el campo municipal de As Eiroas en Carballo, que presentaba una buena entrada.

“Siendo justos, el punto es bueno”

El técnico del Ourense CF, Jorge Cuesta, hablaba al final del encuentro: “Fue un partido muy cerrado, sin muchas ocasiones, que lo abrió un balón parado. Es cierto que tuvieron una doble ocasión que pudo poner el 2-0 y dejar el choque casi sentenciado, pero fuimos creciendo, conseguimos empatar y lo tuvimos controlado”. Y continuó: “Es verdad que hemos competido bien ante un buen equipo, pero siendo justos, tenemos que valorar el punto como bueno, veníamos a un campo muy difícil, donde nadie había sumado. Por eso me voy satisfecho, más por la imagen y lo competitivos que hemos sido y porque nos sigue reforzando en lo que estamos haciendo”.