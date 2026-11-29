El parón (uno más) dio paso a una jornada muy positiva para los dos equipos representantes ourensanos en la élite del fútbol sala femenino. El Ourense Ontime tiene que recuperar credito tras un inicio de campaña que amenaza con dejarlo en tierra de nadie demasiado pronto y las capitalinas no dieron opción al Torcal. Además, el Estrela Verín volvió a demostrar que compite bien ante cualquier rival y empató con un Roldán asentado en los puestos que permiten luchar por el título.

En Os Remedios, el Ourense Ontime tuvo que masticar el partido en la primera mitad y cuando el período parecía afrontar el final sin goles, en una jugada de estrategia en saque de esquina llegó el 1 a 0; lo anotaba Judith de disparo exterior a pase de Alice.

Un penalti por mano de África, permitía a la brasileña Alice inaugurar el marcador de la segunda parte y poco después, Cata, en jugada de estrategia de banda, anotaba el tercero. Partido resuelto y al que todavía le quedan tres goles locales más. El cuarto y el quinto llevaron el sello de Melli y Carla Ayensa cerraba la goleada local, para un partido que acabó con susto al ser trasladada a un centro médico la portuguesa Cata.

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Empate de mérito

Mucho más igualado fue el encuentro de Verín. El Roldán arrancó el encuentro con intensidad y pronto encontró recompensa. En el segundo minuto, Mayte Mateo adelantaba al conjunto murciano con un remate de cabeza a la salida de un saque de esquina. El Estrela trataba de frenar el empuje visitante, que dispuso de varias ocasiones para ampliar su ventaja, pero la madera y las intervenciones de Bía Silva mantuvieron vivo al equipo local. La igualada llegaría en los últimos instantes del primer tiempo: a solo 20 segundos del descanso, la brasileña Jeni fusilaba con un punterazo para superar a Cristina y establecer el 1-1.

Tras el paso por vestuarios, el Estrela Verín dio un paso adelante y comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Cristina, que tuvo que emplearse a fondo para evitar el gol. A cinco minutos de la conclusión, Pau sorprendía con un disparo lejano que terminó envenenándose y permitía al conjunto dirigido por Carlos Simoes ponerse por primera vez por delante.

La reacción del Roldán no se hizo esperar y, apenas unos segundos después, Bárbara firmaba el empate con el juego de cinco. La atacante aprovechaba un rebote en el poste para acabar enviando el balón a la red. Ambos equipos buscaron el tanto de la victoria en el tramo final, pero el marcador ya no se movería