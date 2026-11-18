Los equipos ourensanos de la Primera División femenina continúan estancados. El gran inicio de liga del Ontime se ha visto disipado con las cuatro jornadas que las de Manu Cossío llevan sin ganar, con tres derrotas y un empate. El Estrela Verín, por su parte, que arrancó la temporada al ralentí y que había empezado a coger velocidad en el segundo mes de competición, se ha frenado un poco con una sola victoria liguera en el último mes.

En ambos casos, el mal comienza en una clara falta de gol. El Ontime no es, ni mucho menos, de los menos realizadores de la categoría (siete escuadras no alcanzan los 21 tantos que acumula en ocho jornadas), pero su falta de acierto sí le está pasando factura. Por segundo partido consecutivo, superó los 40 remates a portería. Ante el Móstoles todavía anotó cuatro, aunque no le sirvieron para sumar, pero el sábado en Ceuta no fue capaz de marcar.

El Estrela Futsal, por su parte, sí ofrece guarismos muy bajos. Los 12 anotados en ocho jornadas solo son dos más de los que suma el Sala Zaragoza, colista con los ocho partidos perdidos.

Manu Cossío, entrenador del Ontime, lamenta la falta de acierto. “Estamos haciendo internacionales a las porteras rivales. En Ceuta volvimos a rematar 46 veces y no fuimos capaces de marcar un gol. Nos condicionó mucho la expulsión, muy rigurosa, de Alice, nuestra jugadora más determinante esta temporada en ataque. Además, tuvimos una rotación menos y en un partido con tantos condicionantes, con un viaje en el que para llegar al pabellón una hora antes del partido tuvimos que coger dos aviones, un ferry que se retrasó y dos autobuses, fue demasiado”.

Y mira al futuro más inmediato. “La única forma de hacer bueno este empate en Ceuta es ganar los dos partidos que ahora tenemos en casa (Atlético Torcal la última semana de mes y el colista Zaragoza la primera de diciembre)”, finaliza.

Regularidad y contundencia

La derrota ante el Guadalcacín (3-2) dolió a un Estrela que estaba 1-2 arriba, con el partido controlado. “En parte fue por el cansancio, pero no estuvimos bien cuando estábamos por delante. Con el 1-2 teníamos que haber amarrado el resultado y no lo hicimos porque nos faltó algo en lo que hasta ahora no habíamos fallado, la falta de contundencia defensiva. Así se nos fue el partido”, subraya el técnico Charlie Simoes, que mira de reojo a las consecuencias de las lesiones de Rafa Pato y Anita Ontiveros. Toca cruzar los dedos en Verín.