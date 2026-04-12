Un cabezazo de Edu Otero vale tres puntos de oro para el Cented ante el Porriño Industrial (1-0)
SIGUE LA RACHA
El equipo pontino derrotó a uno de los equipos que lucha por el play off para seguir soñando con la permanencia en Preferente
El Cented confirmó sus buenas sensaciones, imponiéndose al Porriño por 1-0, en una nueva final por la permanencia. Tres puntos vitales, ante uno de los equipos de la zona alta, que está luchando para clasificarse para los play off.
En el arranque, los visitantes dispusieron de dos buenas oportunidades que un inspirado Edgar desbarató, en su regreso a la titularidad liguera. Conforme pasaban los minutos, el conjunto de Dani Prado dominó y mereció irse al descanso en ventaja, pero ni Izan tras una internada, ni Edu Otero, a pase de Marcos Cid, estuvieron finos. En el minuto 58, un centro de Marcova que había entrado en sustitución del lesionado Bustelo lo aprovechaba Edu Otero de cabeza, para establecer el 1-0 a la postre definitivo. El gol le dio tranquilidad a los pontines, que buscarían la rapidez de sus atacantes para sentenciar a la contra. Édgar volvería a sacar una buena mano en la mejor de Porriño.
Aún hubo tiempo para que en la salida de un córner y tras pegar el balón en el travesaño, Edu Otero, en boca de gol, lo mandó alto.
Ficha técnica
Cented Academy:
Édgar; Marcos Cid (Adrián, m.81), Bustelo (Marcova, m.42) Oca, Héctor Janeiro (David, m.81), Izan (Giraldi, m.68), Edu Otero, Sergio (Óscar Cruz, m.46), Luis Marrugo, Ángel Bastos y Cuña.
Porriño Industrial:
Iván Comesaña; Justo (Ferre, m.79) , Mario Alonso (Yago Fandiño, m.59), Pablo Pereiro, Chino (Mauro, m.79), Marquitos (Goce, m.59), Braisito, Cacheda, Rafa, Caramés (Juan Fernández, m.59) y Miguel Amador
Gol:
1-0, m.58: Edu Otero.
Árbitro:
Carlos López (Coruña). Amonestó a Bustelo, Óscar Cruz, Héctor Janeiro, Marcos Cid, Mario, Rafa y Fandiño.
Incidencias:
Campo de Oira.
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