Calendario de la temporada de fútbol de Primera RFEF: partidos de la UD Ourense

Calendario de Primera RFEF Grupo I | La Región

El debut de la UD Ourense será en el campo O Couto y ante un rival con pasado reciente en el fútbol profesional, la Ponferradina. Así lo deparó un sorteo histórico para el club rojillo. Su entrenador, Juan Carballo, analizaba el sorteo con la prudencia de las alturas del verano en las que se realizó: “Ahora mismo es complicado de valorar, porque las plantillas están en construcción y tendremos que ver cómo van evolucionando”. Y añadía: “Hemos visto que empezamos ante la Ponferradina y luego vamos a Miranda, que por nombre deberían ser de los equipos más competitivos o que tienen la obligación de estar en la parte alta, pero nunca sabes. Tiene que finalizar el mes de julio y estar en pretemporada para ver dónde están las plantillas”.

Fichajes al margen, el primer partido de liga está marcado en el calendario de cualquier aficionado. “Estaremos tres meses esperando a que llegue ese momento y que sea en casa y ante un rival que nombre atractivo es lo ideal. Seguramente, para nosotros los partidos más importantes vengan algunas semanas después, pero para la gente ese debut seguro que es muy ilusionante”, dice Carballo.

“Para nuestra gente ese debut seguro que es ilusionante”, dice el técnico rojillo, Juan Carballo

Hablaba también de los derbis: “No he visto todo el calendario al detalle. Solo sé que vamos a Pasarón en la jornada 11 y que a Pol Bueso (entrenador ayudante) le tiene un sentimiento especial, pero del resto no puedo decir mucho más”.

El entrenador tiene su atención centrada en la configuración de una plantilla que iniciará la pretemporada el 20 de julio, tanto en las entradas como en las salidas: “Hay bastantes renovaciones que están solo pendientes de las firmas y también nos hemos movido en el mercado de fichajes, pero hay negociaciones y nada confirmado. Vamos al ritmo que el mercado te exige”. Carballo reconocía que “lo que sí hemos hecho es comunicarles a los jugadores con los que no contamos, que será así para que puedan buscar sus alternativas”.