El calendario de La Liga: la temporada del fútbol español 2026/27

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El FC Barcelona arrancará la defensa de su título en LaLiga 2026-2027 en el Camp Nou ante el Athletic Club, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se medirán como locales a la Real Sociedad y al recién ascendido Málaga CF respectivamente.
El resto de la primera jornada, que se celebrará partida según se haya desarrollado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y con un primer bloque empezando el fin de semana del 15-16 de agosto, será la compuesta por el Alavés-Getafe, Celta-Osasuna, Deportivo-Elche, Espanyol-Levante, Racing-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Betis.
Los equipos que más jugadores tengan en las rondas finales del Mundial empezarán más tarde
Además, los Clásicos tendrán fechas muy similares a los de esta pasada temporada, con el primero en la décima jornada, el 25 de octubre, esta vez en el Camp Nou, y el de vuelta en la 35 en el Santiago Bernabéu el 9 de mayo.
LaLiga 26-27 dará comienzo el fin de semana del 14-15-16 de agosto, aunque los equipos con un número significativo de jugadores en la semifinales o final del Mundial lo harán el 25, 26 o 27 del mismo mes, con solicitud también los días 18, 19 o 20. El campeonato terminará el 30 de mayo y sólo una jornada, la 33, será entre semana, entre el 20 y el 22 de mayo, mientras que habrá cuatro ventanas internacionales, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, entre el 9 y el 17 de noviembre, entre el 22 y el 30 de marzo, y entre el 7 y el 15 de junio.
Los Clásicos se disputarán el 25 de octubre en el Camp Nou y el 9 de mayo en el Bernabéu
En cuanto a la Copa del Rey, su primera eliminatoria será a finales de octubre, con la final programada para el sábado 24 de abril.
Finalmente, la Supercopa de España cambia de fechas y en lugar de disputarse en enero, se celebrará entre el 2 y el 7 de febrero.
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