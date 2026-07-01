Calendario de la temporada de fútbol de Segunda RFEF: partidos del Ourense CF

Calendario Seguda RFEF. | La Región

La Segunda Federación ya conoce sus fechas para la temporada 26/27, aunque con un matiz importante, pese a saber que el CD Arenteiro no va a competir sí que sale en el calendario, porque todavía no está la resolución definitiva en la que el ente federativo le tiene que comunicar al club que desciende por impagos. La plaza del Arenteiro saldrá a subasta, con preferencia para los clubes que hayan descendido a Tercera esta temporada, y teniendo que hacerse cargo de las deudas con jugadores y entrenadores que tiene el club carballiñés.

Así, el único club ourensano que participará será el Ourense CF. Lo hará debutando en el campo de O Couto el 6 de septiembre, recibiendo al CD Basconia para en la segunda jornada visitar tierras asturianas y enfrentarse al Marino de Luanco. El primer derbi llegará en la jornada 5, cuando reciban al Arousa, que ha ascendido esta temporada. En la jornada seis tendrían que viajar a Espiñedo, pero ahora tendrán que esperar para saber qué equipo ocupa la plaza del cuadro verde.

El nuevo técnico del conjunto ourensano, Jorge Cuesta, hacía una primera valoración del calendario: “Sinceramente, no he tenido mucho tiempo de analizarlo en profundidad y solo he mirado las primeras jornadas, aunque lo que más me gusta es empezar en casa, aunque hubiera preferido no hacerlo con un filial y el Basconia es el tercer equipo del Athletic, pero tiene sus ventajas, igual no están muy conjuntados, y lo negativo es que al ser jóvenes empiezan siempre muy bien físicamente”. También habló del primer derbi, ante el Arosa: “Lo busqué porque con el entrenador (Gonza) tengo muy buena relación. Vi que el primer desplazamiento es ante un clásico de la categoría como el Marino de Luanco y poco más”.