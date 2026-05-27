Camilo Díaz, presidente del Ourense CF: “Está claro que no estábamos preparados para esta categoría”

La Primera Federación ya es historia para el Ourense CF. Atrás quedan dos temporadas en las que se codearon y se vivieron partidos de fútbol profesional, un lujo para una ciudad como Ourense que, por mucho que duela, no está preparada para competir con la mayoría de equipos, ni en presupuestos, ni en infraestructuras. Así lo piensa el presidente azulón.

Una vez superado el mal trago, toca ponerse a trabajar en la próxima temporada y en el seno del club lo tienen claro. Nadie mejor que Camilo Díaz para hacer balance: “Está claro que hasta el último momento teníamos la esperanza de conservar la categoría, pero no pudo ser y no queda otra que mirar para adelante. Aunque también quiero destacar que el fútbol nos ha regalado dos años en una categoría que nos dejó claro que no estábamos preparados estructuralmente para ella y nos tiene que servir para sentar unas bases más sólidas y seguir creciendo para, si volvemos, estar más cerca de esas estructuras tan profesionales, que a día de hoy, nos guste o no, es como funciona el fútbol”.

En estas dos últimas campañas, el presidente azulón se queda “con la experiencia que hemos adquirido, también el aprendizaje y, sobre todo, que el fútbol nos regaló la posibilidad de ver pasar por el campo de O Couto a varios equipos de Primera División, que hacía muchos años que no visitaban nuestra ciudad. Nos quedan para siempre imágenes imborrables, con muchos niños y niñas que han podido disfrutar e ilusionarse y ver el campo lleno, incluso teniendo que poner gradas supletorias. Por eso tengo muy claro que lo que hace falta es un proyecto que ilusione y que pueda buscar cotas mayores, pero para eso hace falta mucho”. Y se explica: “La Primera Federación es una categoría súper exigente en lo deportivo, pero sobre todo en lo económico. Se le pueden dar muchas vueltas, pero o tienes un grupo inversor detrás o te la tienes que jugar a la Copa del Rey, y si no no queda otra que arriesgar patrimonio. Para poder competir tienes que irte a 1.800.000 euros, de ahí para arriba. Y con eso eres de los que menos presupuesto manejas. Ahora mismo habría mucho que mejorar para poder competir con otras ciudades.” Pone ejemplos: “Éramos el único equipo, de los 40 de Primera Federación, que no tiene un campo de hierba natural para poder entrenar, al menos un día a la semana. Eso, para poder traer a jugadores, tanto cedidos como a la hora de ficharlos, ya es un gran hándicap. No tener una ciudad deportiva, unas instalaciones acordes a las exigencias de esta liga, un apoyo detrás, porque sin ir más lejos, el Cacereño, que es una ciudad similar, tenía 5.000 socios. Entonces es muy complicado poder competir”.

Termina hablando de futuro: “Queremos volver, pero sin volvernos locos. Vamos a estar en una categoría acorde a nuestras posibilidades a nivel económico y debemos sentar las bases y crear una estructura para estar más preparados”.

El primer objetivo es firmar un entrenador que lidere el proyecto

De cara a la próxima temporada el primer objetivo que tienen marcado en el club azulón es firmar un entrenador que comande el nuevo proyecto y la confección de la plantilla. Varios nombres están sobre la mesa, y más que van a llegar, por eso en los próximos días empezarán las negociaciones. Lo que está claro es que quieren que sea un técnico gallego y que conozca a la perfección la categoría.

La plantilla azulona no se va a parecer en nada a la de esta liga

También está claro que la plantilla de la próxima temporada no se va a parecer en nada a la de la campaña que acaba de finalizar y habrá una gran reestructuración. Uno de los motivos es que la gran mayoría tienen unos salarios que no son sostenibles. Además, aunque algunos tenían un año más de contrato, al descender han quedado libres.