El Campus Ourense paga la falta de fuerzas con una derrota ante el CRAT

El Campus Ourense tendrá que remontar en el partido de vuelta en A Coruña si quiere disputar la final por el título autonómico. En la ida compitió bien y fue superior durante muchos minutos, pero precisamente eso, el paso del tiempo, lo acabó minimizando y costándole una derrota demasiado abultada (17-31).

Los de David Monreal, que ya tenía bajas importantes, se quedaron sin Migui, con un golpe en el costado, sin Jesael, con por una conmoción cerebral, y sin Alan, por un problema en un pie. Demasiado lastre. “Empezamos bien, pero luego pegamos un bajón. Ellos son jóvenes, corren mucho, y a nosotros nos costó mucho aguantar con las rotaciones”, resumía el técnico del Campus.

El marcador así lo fue reflejando. Hasta el descanso el partido era claro para los ourensanos (17-5), pero nada más empezar la segunda mitad el CRAT logró un ensayo (17-10) y poco después igualó mientras el Campus empezaba a notar las bajas (17-17). También hubo tiempo para la polémica, con dos ensayos locales que los colegiados anularon. Ya en los minutos finales otras dos acciones completas, de ensayo y transformación, acabaron castigando en exceso a un Campus que puede seguir siendo optimista.

“No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Vamos a recuperar jugadores y a preparar bien el partido”, avisa Monreal de cara un partido que tardará todavía dos semanas en disputarse.