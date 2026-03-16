El Campus Ourense paga la falta de fuerzas con una derrota ante el CRAT
QUEDA EL PARTIDO DE VUELTA
El equipo ourensano, Campus Ourense, fue superior en la primera mitad, pero las lesiones y las bajas lo condenaron en la segunda ante el CRAT coruñés
El Campus Ourense tendrá que remontar en el partido de vuelta en A Coruña si quiere disputar la final por el título autonómico. En la ida compitió bien y fue superior durante muchos minutos, pero precisamente eso, el paso del tiempo, lo acabó minimizando y costándole una derrota demasiado abultada (17-31).
Los de David Monreal, que ya tenía bajas importantes, se quedaron sin Migui, con un golpe en el costado, sin Jesael, con por una conmoción cerebral, y sin Alan, por un problema en un pie. Demasiado lastre. “Empezamos bien, pero luego pegamos un bajón. Ellos son jóvenes, corren mucho, y a nosotros nos costó mucho aguantar con las rotaciones”, resumía el técnico del Campus.
El marcador así lo fue reflejando. Hasta el descanso el partido era claro para los ourensanos (17-5), pero nada más empezar la segunda mitad el CRAT logró un ensayo (17-10) y poco después igualó mientras el Campus empezaba a notar las bajas (17-17). También hubo tiempo para la polémica, con dos ensayos locales que los colegiados anularon. Ya en los minutos finales otras dos acciones completas, de ensayo y transformación, acabaron castigando en exceso a un Campus que puede seguir siendo optimista.
“No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Vamos a recuperar jugadores y a preparar bien el partido”, avisa Monreal de cara un partido que tardará todavía dos semanas en disputarse.
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