El Campus, a luchar por el trono gallego de rugby

Tiempo de play off en el rugby gallego. Con ese aroma especial que siempre tienen las eliminatorias, el Campus Ourense comienza este domingo, desde las 12:00 horas sobre el sintético del Universitario, su semifinal en la lucha por el título de la Primera Gallega. Enfrente, el CRAT Coruña, o lo que es lo mismo, el tercero recibe al segundo. Dos semanas después, la vuelta se disputará en la ciudad herculina. Los ourensanos buscan una alegría pese a no tener la etiqueta de favoritos, pero animados por una trayectoria de menos a más en la competición.

“Llegamos bien a estas alturas de la temporada. Sobre todo si tenemos en cuenta que comenzamos muy justos de gente. Pero hemos tenido suerte con las lesiones y, además, hemos terminado jugando mejor, yendo de menos a más”, explica David Monreal, entrenador y figura indispensable en la estructura del club ourensano.

Ambas escuadras se conocen bien. Se han visto las caras dos veces esta campaña, lo suficiente para sacar conclusiones. “El CRAT nos ganó los dos partidos en la fase regular. En la segunda vuelta, en su casa, teníamos el partido prácticamente ganado y nos remontaron 20 puntos en 10 minutos. No me había pasado nunca. En lugar de enfriar el duelo, todo fueron prisas y errores. Ellos tienen gente joven y rápida en los tres cuartos. Nosotros delante tenemos más peso y podemos hacerles daño en la melé”, destaca el preparador ourensano.

Ambiente

Un David Monreal que las ha visto de todos los colores en su etapa en el Campus Ourense. También disfrutó de los años con éxitos deportivos de mayor calado y un apoyo en las gradas que confía en que esté latente y pueda volver a repetirse en el futuro. “Todo suma, y que venga gente a animarnos también. Precisamente estos días estuvimos viendo fotos de la etapa en División de Honor B o del día del ascenso y los jugadores decían ‘joder, como molaría ver así la grada’. Trabajamos poco a poco para que eso pueda volver”.

Una semifinal que lleva premio doble. Los dos equipos que accedan a la final (el otro cruce es Ingleses-Universidade de Vigo) se ganarán el derecho a ascender a División de Honor B. Un pasaporte que, después, debería ser ratificado por la realidad social y económica. “Llegado el caso habría que verlo. Ayudas, apoyos… Es una tarea complicada. Y también tener un campo en condiciones, que pueda estar homologado para esas categorías, y no andar de peregrinos en Vigo, Monterrei u otros lugares. Porque eso desgasta mucho. Esto es un deporte amateur y, aunque la gente se quiera implicar, cuesta. A ellos y a sus familiares. Ourense necesita mejorar en instalaciones. Y ya no solo por el rugby. Creo que en el Universitario ya no se juegan deportes federados. Es una pena porque le da mucho a una ciudad”.

Paso a paso. Lo primero, este domingo, el combate inicial ante el CRAT. Un partido que se perderán Martín y Javi, por motivos laborales, y Pedro, que está tocado. Por lo demás, todos listos para tratar de conseguir un resultado positivo y devolver la visita a los coruñeses con todas las opciones del mundo de avanzar.