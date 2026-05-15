Canastas en el Paco Paz contra el cáncer

La cara solidaria del deporte volverá a pedir paso en la ciudad el domingo 31 de mayo. Lo hará con la canasta como protagonista en un partido entre leyendas de Galicia y de Valencia en el Pazo, que será a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense, a su trabajo y a la investigación. Un evento que fue presentado en la sede de la entidad con la presencia de su presidente, Germán Rodríguez-Saá, del máximo mandatario de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, y de los exjugadores Rubén Vila y Sony Vázquez, dos piezas clave en la organización del encuentro y que también se vestirán de corto.

“Es un partido que tiene un significado de unión contra un enemigo común, que es el cáncer. Pretendemos que sea un hilo conductor para que se repita. Lo hemos organizado en poco tiempo, pero queremos que sea un evento que se consolide. No sabemos si en el futuro será con el Valencia de veteranos, con el Madrid o con equipos femeninos, pero queremos que se repita. Que sea una jornada lúdica para poder ir con la familia entendiendo que jugamos un partido unidos contra esta enfermedad”, explicó Rodríguez-Saá.

Las entradas ya están disponibles a un precio de 10 euros para adultos y 3 euros para menores de 16 años. También se ha habilitado una fila cero solidaria para aquellas personas que deseen colaborar, aunque no puedan asistir al Pazo. Los puntos de venta son la sede de la Asociación en Ourense, la oficina de la AECC en el Hospital Santa María Nai y la taquilla del Pazo el día del encuentro.

Y en el cartel habrá ilustres vestidos de corto. Por el bando “irmandiño”, además de Vila y Vázquez, aparecen nombres como los de Lucho Fernández, José Manuel Calvelo, Manolo Aller, Juan Blanco, Miguel Piñeiro o Chema González, por citar a alguno. Desde tierras valencianas llegarán Víctor Claver, Alfonso Albert, Sergio Coterón o Kosta Perovic. En algún caso, exjugadores que saben lo que es batirse el cobre en los dos bandos. José Luis Estévez, Manuel Ángel Delgado y Luis Miguel Estévez serán los encargados de impartir justicia.

“Lo importante en un acto como este, relacionado con baloncesto, es precisamente no hablar de baloncesto. Lo importante son los valores que se transmiten y que trascienden a toda la sociedad. Quiero agradecer el entusiasmo con el que se ha organizado este evento, que no me quiero perder y en el que ayudaremos con lo que sea”, confirmó Julio Bernárdez desde el ente federativo.

Un esfuerzo público y privado con un objetivo claro: movilizar a la sociedad ourensana para colaborar con una de las mejores causas posibles, luchar contra el cáncer fomentando la investigación. Y hacerlo disfrutando de un partido que desbloqueará recuerdos baloncestísticos.